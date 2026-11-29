現年55歲的陳霽平（Maria）在1995年參選港姐後加入TVB，離巢後轉型做專業司儀，精通多國語言的她更成為司儀界的搶手貨。日前陳霽平在社交平台曬出一系列出席皇室晚宴的靚相，與喬治亞皇室成員及王子Prince Davit同框交流，排場十足！

陳霽平（Maria）。（IG@ladyladymc）

離巢後轉型做專業司儀。（IG@ladyladymc）

形象專業。（IG@ladyladymc）

陳霽平出席皇室晚宴旗袍晚裝驚艷全場 與喬治亞王子同框留影

陳霽平分享現場照片，並寫道：「非常榮幸能於香港與喬治亞皇室成員及Prince Davit親切面晤交流！感謝大會的完美安排，共同見證這場兼具文化交流與國際外交意義的璀璨盛夜！」相中所見，陳霽平身穿一襲極具東方韻味的銀灰色提花魚尾長晚裝，融合傳統旗袍立領與白色蕾絲滾邊元素，胸前更採用黑色薄紗透視剪裁，配搭修腰設計及魚尾裙擺，完美勾勒出她纖細零贅肉的S形身段。陳霽平與喬治亞皇室成員及Prince Davit合照留影，盡顯專業司儀的優雅氣度。

陳霽平出席皇室晚宴。（IG@ladyladymc）

旗袍晚裝驚艷全場。（IG@ladyladymc）

與喬治亞王子同場交流。（IG@ladyladymc）

喬治亞皇室成員。（IG@ladyladymc）

陳霽平中大傳理碩士精通多國語言 離巢轉行成金牌司儀

出生於台灣的陳霽平，小學畢業後就到美國升讀中學，之後在加拿大多倫多大學主修商業及心理學，回港後於香港中文大學修讀傳理系碩士，曾擔任過中大傳理系助教。陳霽平曾參演過不少TVB劇集，但她在2008年拍完《珠光寶氣》後選擇離巢，近年已沒有參演幕前演出。陳霽平精通英語、國語、廣東話、日語及法語，淡出幕前後開始做英文補習老師，同時亦有兼任作家，曾出書教授學習英語心得，又出過英文發聲應用程式，教授常用英語的準確讀法。

曾參演《天幕下的戀人》。（影片截圖）

曾在《金枝慾孽》中飾演寶嬋姑姑。（YouTube影片截圖）

2008年拍完《珠光寶氣》後選擇離巢。（影片截圖）

教授常用英語的準確讀法。（IG@ladyladymc）

陳霽平情路坎坷曾戀船王之孫 雪卵單身多年

雖然陳霽平才貌兼備，但情路就比較坎坷，她曾與船王趙從衍之孫，即趙世曾的姪仔趙式言、前亞視執行董事盛品儒傳出戀情，但可惜未能嫁入豪門，2016年她自爆已經雪卵，希望為日後為人母做準備。現時陳霽平主要擔任司儀，但生活低調的她甚少更新社交平台，不過仍可見她保養得宜，身材同外貌都依然Fit爆，魅力不減！

Keep得好。（IG@ladyladymc）

Keep得好。（IG@ladyladymc）