東張西望｜74歲婆婆日吞400粒膠囊狂瀉　店員狂言：癌症都食好

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》今晚（11月12日）報道74歲陳婆婆一日食400粒膠囊保健品，並在一間補健品店以11萬6000蚊一口氣購入800多樽補健品，份量令人吃驚！而《東張西望》更到該店「放蛇」，店員更聲稱食完後連癌症都醫得好？

陳婆婆一日食400粒保健品。（《東張西望》截圖）

陳婆婆11萬6000蚊一口氣掃800樽補健品

陳婆婆透露，三年前曾在一補健品店，買了3萬多元補健品。今年9月店員致電陳婆婆稱產品有折扣，陳婆婆重回該店掃貨。陳婆婆向黃姓店員透露有胃酸倒流問題，黃姓店員卻向她推銷五款聲稱有排毒、壯骨、降三高、淨肝及纖體功效的補健品，無一與胃酸倒流有關。黃姓店員並無提到產品與纖體有關，更落力推銷稱：「唔食咁多點樣清咗啲毒素？」又謂：「你長期食就得㗎啦，你食一段時間點得呀？」成功遊說陳婆婆以11萬6000蚊一口氣購入800多樽補健品。

陳婆婆女兒怒斥「謀財害命」。（《東張西望》截圖）

一日吞400粒保健品致暈眩吐瀉

陳婆婆回家後跟足黃姓店員指示，每日每款保健品食20粒，五款共100粒，一日食4次，日食400粒，與產品包裝上每日最多4粒的建議份量相差100倍。店員更向陳婆婆教路，指用熱水溶解膠囊服用。到陳婆婆女兒發現時，陳婆婆已食了一大半，陳婆婆女兒道：「11、12日內每款食咗十幾樽！」直至接受訪問當日，陳婆婆更是兩個月食了250樽。

陳婆婆坦言食完感到暈眩吐瀉，她說：「食嗰啲搞到我暈佗佗......一日屙十幾次，一急就去。」陳婆婆曾向店員反映吐瀉問題，店員只答：「有大便就好，清咗啲毒。」陳婆婆談到堅持食的原因，她無奈嘆：「啲藥咁貴，食唔晒嘥咗。」陳婆婆女兒亦曾探該店，店員向她展示客人名單卡片，陳婆婆女兒擔心有其他老人家信以為真同樣「中伏」，怒斥：「謀財害命！」

店員教陳婆婆浸水攪勻食。（《東張西望》截圖）

店員教陳婆婆浸水攪勻食。（《東張西望》截圖）

店員聲稱醫好癌症：Cancer高危疾病全部食好咗

隨後《東張西望》團隊殺上該補健品店「放蛇」。店員劉先生稱：「唔使睇包裝食，因人而異，要有效就要密密食。」劉先生又聲稱：「我冇病，一餐食45粒。」並稱為「鹼性食物，唔係化學成份，多食冇問題。」劉先生搬出黃姓店員為例，直指連癌症都醫好：「Cancer、高危疾病全部食好咗。一位黃女士、同事，經理嚟，一餐食50粒，半年後做手術，一Check，癌細胞指數去咗安全水平，唔需要切除。跟住返轉頭攬住我同事喊，好感激。」隨後黃姓店員到店，她稱：「你好彩遇到我哋，你真係有咁嘅福氣呀！」她指產品醫好很多人，她謂：「醫管局都唔俾我哋講。」兩人強調產品有正貨正印，並搬出創新及科技局局長孫東合照遊說放蛇團隊。

黃姓女店員稱食完醫好癌症，劉姓男店員則自稱一餐食45粒。（《東張西望》截圖）