甄敏芳簽約棋人獲TVB聯手力捧　撞正名導葉念琛有望合作拍短劇

憑無綫歌唱選秀節目《聲秀》嶄露頭角的23歲新晉女星甄敏芳（Jenny），演藝事業正式迎來重大突破！棋人娛樂於11月1日在澳門盛大舉行「25周年感恩重聚晚宴」，現場冠蓋雲集、星光熠熠，大會更在晚宴上隆重宣布甄敏芳正式簽約成為旗下藝人！



現年23歲的甄敏芳（Jenny），憑著甜美外貌與溫柔內斂的文青氣質，在《聲秀》時已被封「顏值擔當」。（IG@jenny.iannn）

甄敏芳獲雙強聯手力捧 同場碰頭名導葉念琛

當晚的簽約儀式規格極高，在棋人娛樂主席鍾楚霖以及無綫高層樂易玲的親自見證下進行，並由棋人娛樂行政總裁謝復生聯同無綫藝員發展科副藝員經理黃天濤共同簽署合作協議。根據官方發布的三方合作內容，今後棋人娛樂將會與TVB Artiste Management強強聯手，共同管理甄敏芳的各項演藝事務，並明確指出將全面負責其「音樂創作、製作及發行，全力支持其個人演藝事業發展」。

棋人娛樂宣布甄敏芳簽約成為旗下藝人。（IG@chongcholam）

恭喜！（IG@chongcholam）

除了喜獲兩大娛樂巨頭加持，甄敏芳當晚更在晚宴上幸運碰見早前宣布於2026年創立全新網上娛樂平台《Meaningful》的著名導演葉念琛！大批粉絲見到偶像順利簽約新公司之餘，又能同場結識準備大展拳腳開拍短視頻的「愛情片聖手」葉念琛，強烈期盼兩人能夠促成合作，讓這位實力女新星一舉實現「歌、影、視」三線全面發展！

名導葉念琛亦有出席晚宴。（IG@yiplinsum）

期待一齊合作。（IG截圖）

《聲秀》顏值擔當泳裝大解放

事業迎來新起點的同時，甄敏芳在社交平台的作風亦愈見大膽！在《聲秀》比賽期間憑藉甜美外貌與溫柔氣質被封為「顏值擔當」的她，向來予人大眾斯文乖巧的鄰家女孩印象。豈料早前她趁著前往泰國曼谷旅行時，竟然罕有地在社交平台來個大解放！相中的她換上一套純白色三點式泳衣，坐在酒店泳池邊大擺多個誘人又吸睛的甫士；在高清鏡頭下，她大方展現無瑕白皙肌膚與隱約可見的結實馬甲線，完美身材一覽無遺，徹底打破以往密實乖乖女的既定形象！

身形fit爆。（IG@jenny.iannn）

大曬腹肌。（IG@jenny.iannn）

網民齊聲讚好。（IG@jenny.iannn）