東張西望｜苦主付11萬整車　另覓車房檢查驚揭零件完全無換

無綫王牌資訊節目《東張西望》今晚（14/11)繼續追訪一間爭議不斷的租車公司。繼早前有苦主投訴在該公司租用電動車後遭索償五位數維修費，節目播出後再接獲觀眾Kim報料，大爆自己於2024年光顧同一間公司維修座駕的離譜經歷。前前後後合共支付高達11萬元維修費，豈料取車駛出的一刻竟隨即亮起「死火警號」，事後更發現車內零件全屬殘舊損壞，最終因拒付3,610元尾數而反遭對方入稟追討！

報價3萬變11萬 取車即現「死火警號」

事主Kim表示，他於2024年委託該租車公司協助維修車輛，對方最初報價為3萬元。然而在維修期間，對方不斷指稱有不同零件出現問題，導致費用節節攀升，Kim前後合共支付了11萬元。令他萬萬沒想到的是，當他滿懷期待將車駛離車房時，車輛竟即時亮起「死火警號」。

Kim無奈回憶當時的惡夢經歷：「打電話畀李小姐（公司負責人）啦，李小姐叫我揸返去畀佢，我揸返去畀佢之後，佢又再幫我維修。如此類推，三、四個月裡邊，就試過係四次定五次。」

拒付3,610元轉投其他車房 揭零件「完全無整過」

經歷多次來回維修仍未能解決問題後，對方在最後一次檢查時，再次致電Kim指稱有其他配件損壞，要求額外收取3,610元零件費。此時Kim已對該公司徹底失去信心，決定在試車後拒付該筆款項，並隨即將座駕交由另一間車房進行全面檢查，結果卻令他大吃一驚。

Kim憤慨地揭發真相：「第二間車房檢查出嚟，原來佢之前同我維修所有嘅嘢，都係冇同我維修到嘅！維修唔好嘅、冇跟到嘅，全部拆出嚟啲零件，都係殘舊，同埋係壞嘅！」

事隔一年反遭入稟 庭外驚遇4名同日苦主

Kim認為該公司在維修時既沒有更換新零件，亦未能妥善修好車輛，理應不該收費，因此堅決拒付3,610元。怎料事隔一年，Kim竟收到小額錢債審裁處通知，遭該租車公司入稟追討該筆3,610元維修費，Kim隨即在庭上提出反申索。更令他震驚的是，對方在庭上竟向審裁官辯稱，是車主自己要求車房「求其整」。

Kim苦主向《東張西望》舉報租車公司欺騙手法。（截圖）

Kim苦主向《東張西望》舉報租車公司欺騙手法。（截圖）

對於對方的辯詞，Kim直斥荒謬：「佢同個官講，話係車主，即係我，要求車房『求其整』，只要架車揸得出去佢個門口就得㗎啦！原來佢根本唔係好識整車嘅啫，佢係租車嘅啫根本上係，接到整車嗰啲Order，佢就畀其他車房整嘅。」

談及對方的追討行為，Kim更難掩怒火：「真係覺得好衰、好橫蠻啦！好坦白嚟講啦，我11萬幾嗰個整車費，我都一攞車即刻過數，半日都冇拖佢，畀咗錢佢。佢真係貪心到係想連呢3,610蚊都要我嘔返畀佢！」

巧合的是，Kim在前往小額錢債審裁處應訊當日，竟在法庭外遇上另外4名受害人，他們全都在同一日遭該間租車公司入稟追討，眾人不禁苦笑自嘆「黑仔」，竟同時選中同一間公司。

涉事負責人拒播電話訪問 改口稱「暫時唔做訪問」

就連串投訴，《東張西望》節目組聯絡涉事租車公司負責人李小姐進行電話訪問以作回應。惟李小姐事後卻反悔，不同意播出該段電話訪問，並要求攝製隊進行當面拍攝訪問以作澄清；然而到了最後，李小姐又再次改口，回覆節目組表示「暫時唔做訪問」，令事件更添疑雲。

Kim苦主向《東張西望》舉報租車公司欺騙手法。（截圖）