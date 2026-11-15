74歲駱應鈞結婚逾30年堅持不生育　自認年少頑劣怕生出另一個自己

入行逾半世紀的74歲「老戲骨」駱應鈞，憑《壹號皇庭》的周文彬、《射鵰英雄傳》黃藥師及《倚天屠龍記》金毛獅王謝遜等逾二百個經典角色深入民心。近年主力在內地發展的他，經歷2019年兩度動刀切除腎石並住院40多日後已全面康復，而私下與圈外太太結婚逾30年亦恩愛如昔；惟兩人一直堅持不生育，近日網上流傳一段駱應鈞早前接受《香港01》訪問的影片，駱應鈞終於罕有剖白「膝下無兒」的真正心結，背後竟與嚴父留下的成長陰影有關！

駱應鈞在內地舉辦明星見面會。（小紅書）

1994年版黃藥師：駱應鈞（1994年《射鵰英雄傳》劇照）

駱應鈞是TVB第五期藝訓班學生，出道之後便有機會拍《家變》，與任達華演同性戀情侶。（影片截圖）

考無綫藝訓班引父嘆氣

駱應鈞在訪問中坦言，太太其實非常喜歡小朋友，但為了遷就他才最終打消生育念頭，如今兩人相當享受自由自在的二人世界。談及拒生下一代的真正原因，他直指全因自己年輕時太過「頑劣」、不聽教誨，常常「你話東我就去西」；當年投考藝員訓練班時，父親前來簽同意書，全程只能無奈唉聲嘆氣。

自認年少頑劣。

他憶述，老一輩人四十歲才老來得子，之前兩個都是女兒，表面順從其意，但其實心裏覺得「搞咩呀？點會去做呢啲？」這些父子間的隔閡在他心底留下深刻陰影，令他婚後堅決不想生仔，更苦笑直言：「如果我有一個細路生得好似我後生嗰陣咁嘅樣，咁就真係好喇，我寧願唔要小朋友。」他坦承問題出在自己身上，這輩子唯一遺憾是不懂得如何與父母溝通。

父子間的隔閡在他心底留下深刻陰影。（影片截圖）

怕生出另一個自己。（影片截圖）

家族猛人雲集

駱應鈞家族猛人雲集——父親駱存斌是前小學校長，二叔是著名粵語片演員駱恭，胞姊為《信報》創辦人林行止妻子駱友梅，胞弟更是資深大律師駱應淦。不過他十分抗拒被指出身「書香世家」，直言祖先既無功名進士，父親當年來港當校長獨力養起全家、壓力極大，根本談不上書香世代。他又自覺當年無心向學令爸爸失望，即使三、四歲已看報紙、九歲讀金庸武俠小說，學業仍遠不及姐弟優異，令嚴父對他這個「頑劣仔」束手無策。

拒認出身書香世家。（影片截圖）

失意期借酒澆愁靠猜枚麻醉

此外，駱應鈞亦罕談年輕時被傳「酒量驚人」的真相，坦言全因入行初期事業失意，才靠飲酒猜枚麻醉自己，「感覺好似……原來我都可以贏」。後來演藝事業漸入佳境，他決心徹底戒酒，除了不想耽誤工作，更怕連累家人特別是大律師胞弟體面：「如果我因為飲酒出事就丟架，無謂令人蒙羞，我好感激家人，由我入行開始，從來冇畀過壓力，好支持我。」談及二叔駱恭，他則笑指二叔30、40 歲才由教書轉入影圈卻極速走紅，忙到要請「御用代課老師」，更捨得自備私伙戲服演有錢佬，成就一代粵語片經典。