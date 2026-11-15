東張西望｜30歲男誤信「六合彩必中」老千局　被呃逾七萬負債累累

中六合彩頭獎機率只有約1,398萬分之一，但如果有人聲稱有「內幕消息」包保中三獎，你又會否心動？今晚（15日）無綫節目《東張西望》，報道一名30多歲的打工仔Alex月入萬餘元，為求不用辛苦工作及一圓開公司的創業夢，誤信社交平台的「六合彩必中」騙局，最終慘被騙去逾7萬元。

30多歲的打工仔Alex月入萬餘元，為求不用辛苦工作及一圓開公司的創業夢，誤信社交平台的「六合彩必中」騙局。(節目截圖)

騙徒做手腳改圖 營造號碼全中假象

Alex早前在社交平台看到帖文，對方聲稱擁有「六合彩內幕號碼」，更私訊保證「最少中三獎，無中獎就退款。」騙徒為求逼真，先展示出一張號碼被遮掩的WhatsApp截圖，待開彩後翌日才公開被遮擋的部分，營造出號碼全中的假象。節目指出，這其實是騙徒在開彩後對圖片「做手腳」。

騙徒做手腳改圖。(節目截圖)

遇自稱「馬會經理」。(節目截圖)

遇自稱「馬會經理」 荒謬藉口竟獲深信

急於求成的Alex信以為真，馬上繳交2,000元入會費，隨後被加入群組並聯絡一位自稱「馬會周經理」的人。Alex受訪時透露當時深信不疑的原因：「因為我見佢係馬會經理，就可能未必可以去買，所以就咁樣去呃錢。」Alex被曾錦燊反問：「咁點解佢唔益屋企人，要益你呢？」Alex繼續說：「有機會可能馬會職員嘅家人都唔畀佢買，所以就咁樣去分享畀人囉。」

遇自稱「馬會經理」。(節目截圖)

騙徒藉口連環吸血 耗盡積蓄兼借卡套現

騙徒隨後以不同藉口繼續吸血，Alex先後被要求交出6,000元及20,000元保證金，後來騙徒再以「查看帳戶有沒有異常」為由，要求他再支付50,000元。Alex不僅耗盡積存了一年多的2萬多元積蓄，更利用信用卡套現了5萬元來應付。

騙徒隨後以不同藉口繼續吸。(節目截圖)

再索十萬方如夢初醒 慘遭踢出詐騙群組

直到繳交了7萬多元後，Alex仍未得到任何號碼。他憶述如夢初醒的一刻：「佢叫我再畀多十萬蚊佢，話可以退返畀你嘅時候，我就醒覺話我冇咁多錢，跟住佢就踢我出群組。」 雖然群組內的「群眾演員」不斷恭喜會員贏得三獎，但他嘗試聯絡對方時已杳無音訊。

再索十萬方如夢初醒。(節目截圖)

人財兩空負債夢碎 勇敢公開經歷警世

面對人財兩空，Alex無奈表示唯有收起心思，努力工作還債。他坦言決定上節目公開事件的原因：「我也會驚畀人笑，不如索性當故仔聽，分享出去畀人，提醒吓其他人，咪仲好。」