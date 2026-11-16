「梁朝偉接班人」范植偉神隱8年罕露面撐楊凡　身形發福近照曝光

昔日小生范植偉曾憑藉深邃憂鬱的眼神，以及爆發力的演技，在出道時被譽為「梁朝偉接班人」。然而就在他演藝事業巔峰期，因為私密照與失言風波，重創形象，淡出螢光幕前長達八年。



日前，他受邀現身金馬影展，觀賞新作《中場休息》，只見身形圓潤不少，與過往帥氣模樣相差甚遠，讓網民直呼認不出。

年輕時的范植偉有「小梁朝偉」之稱。（微博@范植偉）

「小梁朝偉」范植偉罕露面，身形圓潤網民直呼認不出，點圖看當年與最近照片對比▼▼▼

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范植偉日前應導演楊凡邀請，出席金馬影展觀賞新片《中場休息》。事後，他在微博曬出兩人久違的合照，接着寫下心得，他除了感念一路提攜的恩師，更讚歎作品節奏明快、單刀直入，保有導演一貫的優雅與風趣，欣賞完這部大作後，不忘和同行友人表示相當好看。

此外，范植偉當天碰到許多久未相見的友人，趁機一一寒暄、敘舊，讓他感到相當開心。接着曬出與導演楊凡的合照，只見他身穿休閒服裝、戴着眼鏡，留着中分髮型，身型相較過往，可以說是圓潤不少，與過去帥氣的模樣頗有落差，第一眼讓所有人差點認不出。

楊凡導演事後在社群分享《淚王子》的電影海報，他指出范植偉當年演出戲分吃重的角色，而且相當難演，為了在劇中把角色扛下來，不惜劃花俊巧的臉，只可惜命運捉弄人，演藝事業卡關，淡出螢光幕多年後，直到現在才又現身，接着提醒所有人：「希望大家用很公道的心態，將來有機會在4K修復版上，再次把評他的藝術」，對於范植偉的星途感到惋惜與不捨。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】