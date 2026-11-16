「御用警察」陸應康移加做教車師傅　合體「日本仔」談幕後秘聞

活躍於70至90年代、有「御用警察」之稱的「陸叔」陸應康，自1990年移民加拿大後便淡出幕前，極少公開露面。近日，資深電視人楊紹鴻在其網上節目中，成功邀得陸叔與另一位「警察專業戶」、人稱「日本仔」的田沃豐（田自義）同框受訪。這對當年的經典「一高一矮」警察拍檔難得重聚，大談當年幕前幕後秘聞，陸叔的移民近況亦隨之曝光。

資深電視人楊紹鴻成功邀得陸叔與人稱「日本仔」的田沃豐同框受訪。（YouTube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻）

陸應康褪去警官威嚴變慈祥長者

從最新流出的片段可見，年事已高且退休多年的陸叔，雖然身形較以往消瘦，一頭濃密黑髮亦已變得兩鬢斑白，但他依然保持著當年高挑的身形，並將頭髮整齊地向後梳。戴上眼鏡的他，由當年一臉正氣的「陸警官」，蛻變成一位溫文儒雅的慈祥長者。儘管陸叔說話時語速較慢，但依舊思路清晰、對答如流，全程面帶親切笑容，精神狀態不俗。

雖然陸叔年事已高，但依舊思路清晰、對答如流。（YouTube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻）

陸應康於1976年憑電影《賭王大騙局》入行，參演過無數經典，其「PC仔」形象深入民心。（YouTube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻）

陸應康輔警出身帶領田沃豐入行

陸應康於1976年憑電影《賭王大騙局》入行，其後參演過張國榮主演的《失業生》、《摩登雜差》，以及TVB劇集《我本善良》、《倚天屠龍記》等無數經典，其「PC仔」形象深入民心。鮮為人知的是，陸叔與田沃豐在現實中均曾擔任輔警。當年正是由陸叔引路，帶領同樣當輔警的田沃豐踏足娛樂圈。

陸叔引路帶領同樣當輔警的田沃豐踏足演藝圈。（YouTube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻）

二人包辦幕前演出和幕後支援

陸叔在節目中笑言，當年他們會四出到洋貨舖搜羅舊制服，買回來清洗及改裝，上至警隊，下至消防、救護等紀律部隊服飾一應俱全。兩人更順勢組織輔警同袍擔任特約演員，無論是本地電視台、港產片，甚至外國劇組來港取景，只要涉及紀律部隊的演員調配、道具或專業諮詢，幾乎全由這對拍檔一手包辦。

陸應康可說是8，90年代電影中「PC仔」演員的表表者。（網上圖片）

陸應康做警察好經歷！（網上圖片）

相識逾半世紀情同手足

陸叔與田沃豐相交超過50載，這份跨越半個世紀的交情早已超越一般的工作夥伴。田沃豐在訪問中感性表示，陸叔是其生命中最重要的伯樂與恩師，更是改寫他一生的貴人。他坦言，若非當年陸叔帶他入行兼搞生意，甚至陸叔在移民後，仍然鼓勵並協助他移居加拿大，自己今天絕不可能在加拿大安穩度過晚年，字裡行間盡顯對老友的感激之情。

有睇過《精裝追女仔》嘅朋友一定會認得「日本仔」田沃豐。（網上圖片）

陸叔與田沃豐相交超過50載，這份跨越半個世紀的交情早已超越一般的工作夥伴。（YouTube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻）

陸應康轉行做教車師傅

談及移民後的生活，陸叔透露自己於1990年舉家移居溫哥華後，便考取了當地教車師傅牌照，並以此為業長達20多年。他自豪地表示，當年憑著流利英語，學生不限於華人圈子，連不少當地西人亦是其徒弟。如今子女均已成家立室、長大成人，陸叔亦已正式退休，在加拿大過著愜意的退休生活。