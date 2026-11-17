時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？全新專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到1967年11月17日，陳加玲（原名陳嘉玲，後改用真名陳思行）於香港出生。1985年，年僅約18歲的她被著名電影人黃百鳴發掘，與袁潔瑩、羅美薇、羅明珠等人組成第一代「開心少女組」。她憑藉在電影《開心鬼放暑假》中飾演「姚瓊」一角迅速走紅，以青春活潑、清純甜美的形象深得觀眾喜愛。在1980年代中後期，她是「開心少女組」中電影產量最多的成員之一，接連參演了多部喜劇與青春片。

少女時代的陳加玲。(劇照)

新藝城官方最初推出的「開心少女組」正規成員為袁潔瑩、羅美薇及陳加玲（傅明憲開拍前退隊，李麗珍與羅明珠則為同期第一部《開心鬼》主力女角，廣義常合稱開心少女）。（網上圖片）

尋求突破與淡出幕前

陳加玲當年在《開心鬼》系列建立的純情學生妹形象深入民心，但到了90年代初，香港電影工業正逢III級片商業狂潮。為突破青春偶像的戲路局限，陳加玲於1991年接拍了《聊齋艷譚續集：五通神》，在戲中打破底線露背演出，與黃秋生上演多場大膽對手戲。該片上映後乘著前作破千萬票房的氣勢，再次掀起全城熱議，雖然令不少影迷大感震驚，但也確立了她在商業影壇力求轉型的堅定決心。及後，她亦參與了《黃飛鴻笑傳》、《富貴人間》等電影的拍攝。直至1996年，陳加玲正式宣布退出娛樂圈，結束其約十年的幕前演藝生涯。

陳加玲曾接拍了三級電影《聊齋艷譚續集：五通神》。（電影海報）

轉型商界投資有道

離開演藝圈後，陳加玲在當時的男友羅傑承幫助下，轉型做電影出品人。活躍於港澳兩地的羅傑承曾投資地產、娛樂及體育事業，據知他與陳加玲因合作電影而認識，兩人在1991年傳出緋聞，但當時羅傑承已有家室，後來羅傑承與太太離婚，公開與陳加玲的情侶關係，但兩人在1998年分手收場，之後他們更一度因金錢糾紛對簿公堂。

回顧這段橫跨二十餘年的感情糾葛，陳加玲於2014年曾罕有向傳媒發表嚴正聲明，公開交代當年誤當第三者的始末。她在聲明中坦言，自己在年僅約20歲時年少無知，錯信一名已婚男士的甜言蜜語，直至拍拖後才驚覺對方早有家室且滿口謊言，身心飽受極大傷害。她更在聲明中痛心直言：「地球好危險，包著人皮的獅子老虎滿街行，請大家小心。」這番告白被外界普遍視為對當年與羅傑承六年情史的沉痛反思與正式切割，展現出她經歷風浪後拒絕再受流言滋擾的決絕態度。

陳加玲曾在羅傑承幫助下，轉型做電影出品人。（資料圖片 / 張浩維攝）

除此之外，90年代末正值亞洲金融風暴前後的資產動盪期，陳加玲憑藉過人敏銳度投身金融股票市場，迅速賺獲第一桶金。隨後，陳加玲將資金分散佈局於海外物業市場，先後進軍泰國曼谷與日本核心地段購置房產收租，同時北上開拓護膚品代理等多元實業。多年精準的操作讓傳媒披露其身家已穩步過億港元。

以真名重返影圈執導

除了在商界大展拳腳，陳加玲對電影製作依然抱有熱誠。2018年，她以真名「陳思行」重返影視圈，不過這次是退居幕後，擔任由韓國組合BIGBANG成員勝利主演的內地電影《宇宙有愛浪漫同遊》的導演及編劇，展開了事業的另一篇章。

寇鴻萍2021年曾於Instagram（IG）上載與陳加玲的合照（IG@kauisabella）

近年生活與感情近況

而在家庭方面，陳加玲與胞姊陳秀雯的恩怨更曾轟動全港。2008年，因姐夫林國雄多次投資失利欠下巨債，導致陳秀雯頻遭債主登門甚至在片場被貼大字報追討，陳加玲忍無可忍挺身而出，公開力斥林國雄「假出家、真騙錢」，更指其多年來揮霍無度、連累全家。然而當時護夫心切的陳秀雯一度發聲明要求妹妹封口，令手足情深走向決裂。這場冷戰直至2011年陳秀雯痛下決心與林國雄正式簽字離婚、徹底斬斷債務泥潭後，兩姊妹的關係才逐步解凍破冰，重拾昔日骨肉親情。

近年，她與法籍男友Kevin感情穩定，兩人相戀十多年，但她崇尚不婚主義，享受現時自由自在的生活狀態。現年五十九歲的她作風低調，甚少出席公開場合，僅偶爾在慈善活動中露面。