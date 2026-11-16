東張西望｜夫婦慘遭堂哥走佬拖欠逾200萬　供應商夾擊淪過街老鼠

TVB節目《東張西望》今日（16日）報道了一宗「蔬菜風波」，劉生劉太因誤信親戚，慘被拖欠逾200萬港元，甚至面臨被供應商追討的雙重夾擊。事件主角劉先生與太太，自2007年起從事蔬菜買手工作，後來劉太將內地老公介紹給在港經營菜檔的堂哥「陳老闆」幫忙入貨，豈料這正是噩夢的開始。

劉太將內地老公介紹給在港經營菜檔的堂哥「陳老闆」幫忙入貨。(節目截圖)

零合約僅靠口頭承諾 堂哥無賴走佬避債

據劉先生憶述，雙方基於親戚關係，一直沒有簽訂僱傭合約。陳老闆僅口頭承諾每月支付8,000元人民幣作報酬。多年來，陳老闆時有拖欠款項，但劉先生念及親戚一場未有計較。直至今年8月31日，陳老闆突然來電要求暫停落單，更直言表明不會付款。當劉先生追問200多萬欠款由誰來付時，對方竟回覆：「那我要是跑路了，你就死了！」隨後更將劉先生的電話拉黑，人間蒸發。

堂哥無賴走佬避債。(節目截圖)

登門抗議揭假轉手謊言 反遭女婿惡意抹黑

欠款包括貨款、運費及劉先生的工資，累積超過200萬港元。無路可退的劉先生聯同其他受害供應商，手持抗議標語到菜檔尋人，高呼：「欠我們貨款，欠我們運費，現在跑路！」 然而，陳老闆的老婆初時聲稱菜檔已以10萬元轉手給伙計，但查冊卻發現註冊人一直都是陳老闆的女兒。出面擋箭的女婿更反咬劉先生做生意不老實，質疑欠款數目誇大其詞，聲稱曾有一箱25斤的菜加水樽就當35斤來算。

無路可退的劉先生聯同其他受害供應商，手持抗議標語到菜檔尋人。(節目截圖)

劉太自責淪過街老鼠 腹背受敵擬報警求助

面對親戚反目無情，當初介紹老公入局的劉太深感自責，激動控訴：「我幫你做了十年工，把貨款全部推到我身上，讓我背那個債！」她坦言現在猶如「過街老鼠一樣」，大感委屈。由於陳老闆失蹤，內地蔬菜批發商決定起訴劉先生要求賠償。劉生劉太如今面臨雙重夾擊，無計可施之下只能考慮報警及尋求律師協助，一步步討回公道。

人妻自責淪過街老鼠。(節目截圖)

陳老闆女婿。(節目截圖)