「美容教主」唐安麒（Dr. Angel）日前出席慈善活動，安排旗下娛樂公司ACE Entertainment韓國偶像學院的學生及「Baby idol」到場跳舞助興，而唐安麒接受《01娛樂》訪問，講到早前踢爆美容業界的不良「劈場」手法和黑幕，她直言多年來確實有人叫她封口，不過她無懼尋仇或威脅，會繼續做美容業清流，保持39年零投訴金漆招牌，霸氣表示：「我唔會因為咁樣唔講？我唔會，因為今年我哋公司39年，我創業39年，好多人好相信我，如果講做美容業業界、健康業界，我相信我有一定嘅公信力喺度，所以我覺得我有呢個責任同埋義務，將我知道嘅嘢講俾人哋聽，我無懼，有啲咩嘢我會繼續講！」更教大家去美容院時如何自保。

「有艇搭慈善基金會」10周年感謝禮。（鄧穎琪攝）

80年代末唐安麒成立「香港模特兒製作中心」， 不少藝人出道前曾在該校接受訓練，包括張文慈、梁漢文及已故藝人陳寶蓮等。所以活動中張文慈甫見唐安麒即驚喜萬分，主動上前打招呼問好。（鄧穎琪攝）

YS韓國偶像學院學生在活動上表演，左起：mini4ever成員Harley、Kerry（徐榮女兒包包）；YS Rookies成員Mia、Timothy、Ingrid；Lumina成員Venus、Agnes、Charis（鄧穎琪攝）

JJ Baby韓國選秀勝出將兩地出道 預告月底公布震撼消息

唐安麒透露早期培育的「JJ Baby」在韓國選秀節目勝出後，即將在韓港兩地正式出道：「佢已經去咗韓國一段時間，加上佢喺韓國亦都有參加咗一個選秀節目，亦都贏咗，嗰個選秀節目其中一個嘅評判，就係BIGBANG嘅大聲，所以佢將會好快JJ Baby以團隊形式會喺韓國同香港出道。」韓國每年都有大量女團出道，年紀又細，問到如何保持競爭力，Angel指最重要是了解市場變化，現時她亦積極拓展馬來西亞及泰國市場：「月底我哋有一個大型事件會公布，嗰件事都會令到香港嘅朋友幾震撼幾開心。」

唐安麒透露早期培育的「JJ Baby」在韓國選秀節目勝出後，即將在韓港兩地正式出道。（資料圖片）

唐安麒、黃劍文擔任頒獎嘉賓。（鄧穎琪攝）

踢爆美容業「劈場」手法無懼威嚇：我會繼續講

此外，近年美容界連番爆出高壓推銷風波，例如數月前有婦人在沙田護膚品店門外跪地痛哭，控訴遭不良手法高壓推銷逾6萬元產品。向來敢怒敢言的唐安麒，早前拍片揭露同行「劈場」惡行，被問到公開踢爆業界黑幕會否擔心遭人追擊或尋仇？唐安麒直言過去確實曾受威嚇，甚至一度需要聘請保鑣護身，但她強調絕不會因此退縮：「其實會嘅，但係我夠膽講嘢唔係一年半載嘅事，我從創業冇幾耐我就講，會有人追擊我，叫我唔好講嘢呢啲，其實以前已經有出現過，所以有一段時間我係有保鑣喺身邊。但係我唔會因為咁樣唔講？我唔會，因為今年我哋公司39年，我創業39年，好多人好相信我，如果講做美容業業界、健康業界，我相信我有一定嘅公信力喺度，所以我覺得我有呢個責任同埋義務，將我知道嘅嘢講俾人哋聽，我無懼，有啲咩嘢我會繼續講。」

唐安麒「沙膽」踢爆同行套路。（公關提供）

唐安麒：「我創業39年，好多人好相信我，如果講做美容業業界、健康業界，我相信我有一定嘅公信力喺度，所以我覺得我有呢個責任同埋義務，將我知道嘅嘢講俾人哋聽，我無懼，有啲咩嘢我會繼續講。」（鄧穎琪攝）

批不良美容院執完改名重開 唐安麒自豪39年零投訴

她又痛批部分無良美容院慣以「改名換姓」逃避投訴，並自豪旗下集團39年來在消委會保持「零投訴成功」的紀錄：「我唔明白點解呢啲手法仲會繼續！佢哋做法係今日開呢個名，然後有人投訴佢，就閂咗佢，開過另一個名，呢樣嘢反覆做咗好耐。我自己好自豪嘅就係，我哋到今日能夠喺消委會零投訴成功，係唔容易做到，我自己好堅持，同埋我覺得對得住客戶係好重要，我好開心一樣嘢，我對自己身為香港人有一個期望，點解香港唔可以有正統嘅美容中心？我39年做咗畀大家睇，我哋做到呢一個良心事業，保持我嘅公信力……所以我認為，我做得到嘅就係替香港人對於美容業有一股清流。」

唐安麒痛批部分無良美容院慣以「改名換姓」逃避投訴，並自豪旗下集團39年來在消委會保持「零投訴成功」的紀錄。（鄧穎琪攝）

低價美容療程暗藏高壓推銷陷阱 教兩招自保

談到最睇唔過眼的行業亂象，唐安麒直接點名批評俗稱「劈場」陷阱，並提醒年輕消費者切勿獨自前往或攜帶多張信用卡：「通常用好低嘅價位等你上咗去，上到去你除晒衫，佢就會批判話你好肥、你依度唔得……話唔係三百幾蚊搞掂，叫你買幾萬蚊療程，知你有卡喺手就夾硬碌爆卡，甚至有啲喺隔籬開一間財務公司，其實都係同一個集團。講呢啲係好危險，但係我好希望特別係年青人，你哋要醒覺，我唔係叫你相信我，唔係叫你幫襯我，但係如果你真係想要幫襯一間嘅時候，你可以search吓。同埋我成日教人，你同朋友一齊去，千祈唔好一個人去，同埋唔好帶咁多卡去，佢話390幾蚊，你就淨係帶390幾蚊。」她透露不少同業私下亦會向她請教營商之道，她亦不吝分享，深信只要對得住良心，任何人都可建立公信力。

唐安麒教觀眾上美容院靠兩招自保。（鄧穎琪攝）

帶愛女巡視新舖傳授營商心得 7歲已表明有意繼承家業

唐安麒早前曾在社交平台分享帶愛女前往粉嶺新店視察裝修、傳授「揀舖」心得的片段，形容為「歷史時刻」，問到女兒是否已準備好繼承其衣缽，她笑言女兒目前仍在外國讀書，修讀Business與Media相關課程，現階段似乎言之尚早：「佢自己話咗想嘅，但係到時睇吓點先，佢而家喺外國，不過佢每次返嚟，我都會慢慢慢慢俾佢去了解吓事業上嘅嘢。」

唐安麒強調自己從未強逼女兒接班，但憶述愛女小時候的一番童言令她感動至今：「我真係冇逼佢，好多人都問，你得一個女，係咪佢繼承你？我真係冇諗過，但係我個女，細細個有人問佢，『你第時係咪要幫媽咪做嘢、幫佢事業？』佢好細個，可能7、8歲，就講話『我唔做邊個做呀？得我一個女咋喎。』再大啲之後我問佢係咪真係想，佢話『我會幫你，唔想你咁辛苦。』都幾感動。」

唐安麒打扮富貴帶19歲女兒去睇舖！（IG/@dr.angeltong）

俞可程曾接受旗下瘦身療程 外貌被批評獲唐安麒力撐：各花入各眼

此外，《女神配對計劃2》參賽者俞可程（Kanis）早前去唐安麒旗下瘦身中心接受「10日瘦10吋」療程，配合「宇宙飲食法」短短10日全身激減12.2吋、輕了4磅。問Angel有冇睇節目，她笑說：「有呀有呀，好似佢最近好傷心？係咪話Oscar同佢冇繼續？」她讚俞可程為人乖巧：「我想講我幾鍾意呢個女仔，之前佢嚟我哋度做Treatment，做咗之後有啲新聞出咗嚟，新聞出咗之後我話既然出咗，不如你就同我拍啲reels話俾大家聽，咁佢又話肯喎，我都幾開心。」至於有部分網民批評俞可程的外表，唐安麒就認為是各花入各眼，自己都聽過有人讚俞可程有魅力，而且她認為人品較重要。