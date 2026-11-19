夏竹欣（Joe）畢業於2001年無綫電視（TVB）藝員訓練班，曾參演過不少經典劇集，但大多飾演戲份不多的配角，當中以《衝上雲霄II》中飾演飛行學員「明日夢（Win）」一角最為人熟知。夏竹欣在2015年離巢後轉投保險界發展，多年來表現相當出色，屢奪業界獎項，日前她在社交平台公布喜訊，透露自己勇奪公司10月份「Top Cases（最高保單宗數）」榜首，成績驕人！

夏竹欣在2015年離巢後轉投保險界發展。（IG@joehasummer）

轉戰保險界。（IG@joehasummer）

返TVB。（IG@joehasummer）

夏竹欣榮登10月「Top Cases」榜首 感觸剖白低潮中堅持

夏竹欣在社交平台曬出公司內「STARS OF THE MONTH（每月之星）」榮譽牆的照片，只見在「Oct 2026」及「TOP CASES」的欄目下，正正掛著夏竹欣的照片，見到自己的照片掛在公司當眼處，夏竹欣搞笑留言：「行出行入都見到自己係好開心嘅🤭要辛苦吓大家喇😜」。不過原來風光背後她亦經歷低潮時期，靠着毅力才熬過難關：「做到Top🥇上到榜當然開心🥺但係最感動自己嘅係喺上個月咁嘅狀態下我仍然堅持努力做。熬過低潮的堅持，比順境的成功更值得被記住✨」她亦寫道：「關關難過關關過，一齊加油💪🏻💪🏻💪🏻#共勉之」為自己及同行打氣。

勇奪10月冠軍！（IG截圖）

慶功宴。（IG截圖）

慶功宴。（IG截圖）

夏竹欣離巢11年蛻變保險界女強人 事業愛情雙豐收

夏竹欣由昔日TVB綠葉成功華麗轉身為保險界女強人，事業發展愈戰愈勇，曾獲得不少獎項，包括年薪過百萬的傑出保險從業員榮譽，「年度傑出精英」等等。事業一帆風順，愛情亦同樣得意，2021年夏竹欣宣布與圈外男友黎偉諾結婚，曾拍拖8年的舊愛黃子雄亦大方送上祝福：「我哋仍然係好好嘅朋友，經常會見面，我當然知道佢訂婚，好替佢哋開心。」兩人再見亦是朋友！

成績斐然！（IG@joehasummer）

夏竹欣獲公司頒發「AIA Premier Builder」，並感謝她於2025年所作出的寶貴經驗分享（In recognition of the valuable sharing in 2025）。（IG截圖）

愈戰愈勇。（IG截圖）

夏竹欣2021年與圈外男友黎偉諾結婚。（IG@joehasummer）

恩愛。（IG@joehasummer）

Sweet！（IG@joehasummer）