現年31歲的鄺玲玲（Lingling Kwong）近年憑泰國大熱GL劇《我們的秘密》紅遍亞洲，今年8月更在《Netizens Choice Magazine》全球票選中橫掃逾2,200萬票，力壓群芳榮膺「2026年全球最美女性」及首屆「2026年泰國最美女演員」雙料冠軍，為港人爭光！登頂「全球最美」後她依然保持地獄式自律，近日連日在社交媒體曬出普拉提訓練照，挑戰超高難度動作之餘，更在公開活動上自爆轉練普拉提的爆笑原因，引爆全網熱議！

鄺玲玲近年憑泰國大熱GL劇《我們的秘密》紅遍亞洲。（IG@linglingkwong）

挑戰凱迪拉克床懸掛倒立

從鄺玲玲近日接連以「Pilates Moment」及「Round 1、Round 2」為題上載的訓練照所見，她現身普拉提室進行高強度鍛鍊，由基礎伸展到超高難度懸掛倒立樣樣齊，柔韌度與核心肌群力量同樣超班。畫面中她先在梯桶器械上進行側腰拉伸，一腿筆直架於桶面，在教練從旁輔助調整姿態下單手高舉側身延展，盡展驚人柔軟度。

進行側腰拉伸。（IG@linglingkwong）

盡展驚人柔軟度。（IG@linglingkwong）

緊接著她轉戰專業凱迪拉克床（Cadillac），直接挑戰考驗極限的懸掛倒立動作——只見她雙腳扣緊吊帶全身倒立懸空，其間更在半空中自如變換腿型，一時雙腿併攏筆直伸展，一時分腿開胯。全程她核心收緊、穩如泰山，面對高難度倒掛姿勢依然面不改容，每個動作乾淨俐落、游刃有餘；配上一身簡約白色貼身上衣與深色運動緊身褲，將纖腰與緊實零贅肉的完美身材曲線表露無遺，運動實力與美感兼備。

轉戰專業凱迪拉克床。（IG@linglingkwong）

懸掛倒立穩如泰山。（IG@linglingkwong）

每個動作乾淨俐落。（IG@linglingkwong）

運動實力與美感兼備。（IG@linglingkwong）

親解告別私人教練真相

除了運動照驚艷網民，鄺玲玲日前出席泰國三台台曆簽售活動時，亦大方分享由健身房轉戰普拉提的有趣內情。她笑著透露：「我之前一直跟著私人教練訓練，後來他結了婚、也快要有寶寶了，時間沒那麼多。於是我就改去練普拉提。結果開始練之後我才赫然發現：哎呀！原來我的身體真正需要的，是拉伸啊！」而這輯高難度運動照與視頻曝光後，網民紛紛洗版激讚「好牛」、「難度越來越高了」，大讚她人美又極度自律，堪稱「自律的鄺」。

自爆轉練普拉提內情。（影片截圖）

鄺玲玲直呼：「原來我的身體真正需要的，是拉伸啊！」（影片截圖）