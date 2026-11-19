伍仲衡今日在社交平台上發文，指香港樂壇失去了一位重要的幕後功臣——聲樂導師梁月玲（Mary 老師），他說：「12日前才探過妳，今天妳突然離開了！我哋食過嘅宵夜，一齊做過嘅評判，同你由旺角行到太子，￼再由太子行返旺角，妳對我說過每一句鼓勵嘅說話，妳那和藹可親嘅笑容，妳那甜美動人嘅歌聲，我會永遠好好記住💖💖💖Mary老師，感謝妳一直咁錫我」。

星島比賽冠軍出身 赴美深造專注教學

梁月玲於1941年在上海出生，自幼展現音樂才華。她於1961年參加《星島日報》舉辦的歌唱比賽，憑藉演唱著名歌手李香蘭的名曲《恨不相逢未嫁時》勇奪冠軍，同屆參賽者更包括日後的著名演藝名人蕭亮與周梁淑怡，足見其音樂根基之深厚。隨後正式成為職業歌手，並曾於香港及美國兩地登台演唱。為求在音樂造詣上更進一步，她於1973年前往美國三藩市大學專修聲樂。學成回港後，她選擇退居幕後，將畢生精力奉獻於香港流行音樂的聲樂教育，專門訓練流行曲歌手。

事實上，梁月玲出身於近代香港著名的音樂名門。梁家自1948年由上海遷港，長兄梁日昭是著名口琴演奏家，曾在友聲口琴會培養出一代鬼才黃霑；二哥梁寶耳則是知名作曲家與文化人，曾為妹妹梁月玲創作多首中英文流行曲。

梁月玲自幼已有音樂才華。（網上圖片）

桃李滿門 巨星背後的歌唱啟蒙

在香港樂壇，Mary 老師的名字無人不曉。她曾長期擔任 TVB 藝員訓練班的歌唱導師，執教生涯中桃李滿門。曾跟隨她學習聲樂的藝人陣容極為鼎盛，包括容祖兒、鄧紫棋（G.E.M.）、彭羚、任賢齊、辛曉琪、萬芳、鄭希怡、陳彥行，甚至影帝古天樂亦曾是她的學生。此外，太極樂隊的 HiFi 德亦對她極為尊崇。

梁月玲桃李滿門 。

退而不休 晚年仍默默耕耘

Mary 老師一生秉持「好聲音不能單靠天分，需長年累月訓練」的教學理念。即使近年年過八十，她依然未言退休，堅持為香港樂壇默默耕耘。男歌手吳浩康近年亦曾帶同妻兒上門拜訪並跟隨她進行聲樂練習，足見她對後輩的深遠影響與慈愛。雖然 Mary 老師未必為普羅大眾所熟識，但她的心血早已透過歷代歌手的演繹，成為香港流行音樂不可或缺的一部分。