無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）假將軍澳電視廣播城隆重舉行。節目臨近尾聲的第七部分迎來全晚重頭戲，大會特別邀請許志安（安仔）擔任特別嘉賓。身穿筆挺黑色西裝配白襯衫的許志安狀態大勇，於台上連環獻唱五首經典金曲，大展歌王級唱功，掀起全晚最高潮。

許志安驚喜現身《萬千星輝賀台慶》擔任特別嘉賓，掀起全晚高潮。 （截圖）

許志安狀態大勇，連環獻唱《二人行一日後》及《真心真意》等五首經典金曲。（截圖）

連環獻唱五首經典 歌王級唱功引全場和唱

許志安一登場即成為全場焦點，並一口氣演繹《二人行一日後》、《真心真意》、《借你耳朵說愛你》、《喜歡你是你》及《星河感覺》五首耳熟能詳的經典金曲。安仔全程投入演唱，聲線依然充滿爆發力與感染力，穩定發揮歌王水準，令台下一眾藝員及現場觀眾聽出耳油，齊齊拍手和唱，現場氣氛熾熱。

入行40年重返娘家舞台 與汪明荃感性對話

獻唱過後，大會司儀汪明荃（阿姐）、陸浩明及周奕瑋隨即上台與許志安對話。身穿喜慶紅色長裙的阿姐感性表示「呢段路行落都唔容易」，並提到安仔自1986年參加《新秀歌唱大賽》入行至今剛好40周年，問他今年重臨TVB台慶舞台有何特別感受。

汪明荃提到許志安曾為她伴舞《熱咖啡》！（截圖）

1994年TVB台慶28位男星為阿姐伴舞。（影片截圖）

經典金曲《熱咖啡》。（影片截圖）

汪明荃提到許志安1986年參加新秀入行至今剛好40周年，感嘆「呢段路行落都唔容易」。（截圖）

許志安聞言露出燦爛笑容，坦言站上舞台有種「重聚」的感覺，而且感到「好開心、好開心」。他又提到自己早前剛完成個人演唱會，阿姐即場大讚有捧場觀看並讚賞他「唱得好好」。安仔隨即連聲道謝，並表示能夠在台慶大日子再次站在這個舞台唱歌是一份榮幸，感到非常開心。最後在阿姐呼籲下，全場報以熱烈掌聲，安仔亦向觀眾席及鏡頭鞠躬致意。

汪明荃大讚許志安早前的個人演唱會唱得出色，令安仔開心不已，連聲道謝。（截圖）