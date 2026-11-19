無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝賀台慶2026》全晚氣氛高漲，當中最受藝員期待的壓軸大抽獎環節結果出爐。憑藉第一季《中年好聲音》入行的男歌手顏志恆幸運中獎，贏得由上海商業銀行送出、高達45萬港元的信用卡免找數簽賬額大獎。從現場畫面可見，身穿深色服裝的顏志恆接過巨型支票時難掩喜悅，身旁的司儀麥美恩立即上前為他祝賀。

恭喜晒顏志恆。（節目截圖）

恭喜晒顏志恆。（節目截圖）

恭喜晒顏志恆。（節目截圖）

參戰《中年好聲音》入行 獲封「浴室歌王」

成為台慶大贏家的顏志恆，其演藝背景亦備受關注。現年四十多歲的顏志恆，於2022年參加TVB舉辦的歌唱比賽節目《中年好聲音》第一季。他以素人身分參賽，憑著扎實的唱功及穩定的表現，最終在比賽中獲得第五名的佳績。由於他自小熱愛唱歌，經常以家中浴室作為練習場地，因此在比賽期間被大眾封為「浴室歌王」。比賽結束後，他於2023年正式簽約TVB成為旗下藝人。

顏志恆在《中年好聲音》第一季獲得第五名的佳績。（節目截圖）

真實身分為五星級酒店大廚

除了藝人身分外，顏志恆在現實生活中的正職是一名五星級酒店的西餐廚師，入行至今已超過二十年。即使在演藝圈出道後，他依然繼續兼顧廚師的工作，早前更獲酒店頒發長期服務獎。此外，顏志恆亦是一位重視家庭的好爸爸，與太太育有兩名兒子，當初他亦是在太太的極力鼓勵下，才決定報名參加歌唱比賽追夢。今次在台慶夜幸運奪得45萬大獎，為其演藝生涯增添了一筆幸運紀錄。

顏志恆仲係一名大廚。（IG@nchbenson）

回顧無綫《萬千星輝賀台慶》歷年歷史，每年壓軸送出的大獎往往成為演藝圈焦點與幸運象徵。自1996年阮兆祥成為史上首位奪得20萬現金大獎的藝人以來，台慶大獎歷經了送洋房、名車、存款到巨額免找數簽賬額的演變。顏志恆此次以《中年好聲音》素人歌手兼五星級西廚的雙重身份脫穎而出，不僅刷新了中年好聲音學員在台慶大抽獎的幸運紀錄，亦再次印證了「機會永遠留給有準備的人」的勵志傳奇。