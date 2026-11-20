《萬千星輝賀台慶2026》昨晚（19日）圓滿舉行，其中憑藉第一季《中年好聲音》入行的顏志恆，在大抽獎環節中贏得大獎——由上海商業銀行送出、高達45萬港元的信用卡免找數簽賬額大獎。他受訪時直言非常開心，因為自己從沒抽獎運，前兩年都與獎項擦身而過，今年終於中獎，知道電視機前的家人興奮得跳起，「我老婆話佢哋跳到彈起晒，話哥哥沖緊涼都要出嚟睇喎！」問到會如何使用獎金，他表示會上繳老婆，共同商討用途，並深情表白：「認真嘅，我老婆為我付出咗咁多。」

顏志恆，在大抽獎環節中贏得大獎——由上海商業銀行送出、高達45萬港元的信用卡免找數簽賬額大獎。（節目截圖）

台慶抽中45萬大獎 妻兒電視機前興奮跳起：哥哥沖緊涼都出嚟睇

回想抽中45萬大獎的一刻，顏志恆依然難掩激動，透露過去兩年台慶自己其實都曾躋身抽獎最後階段，今年終於獨得終極大獎：「個波爆嗰下我直頭係『嘩！我得咗啦！』」中獎後，顏志恆第一時間心繫家中妻兒，致電太太報喜，可惜一度未能接通，估計當時一家人正興奮慶祝。兩人及後終於聯絡上，他才知道太太與兒子正安坐家中收看電視直播，更笑言回家後一定要重溫家中閉路電視畫面，見證妻兒激動彈起的一刻：「我今晚都要睇返CCTV片先！我老婆話佢哋跳到彈起晒，話哥哥沖緊涼都要出嚟睇喎。」

回想抽中45萬大獎的一刻，顏志恆依然難掩激動，透露過去兩年台慶自己其實都曾躋身抽獎最後階段，今年終於獨得終極大獎：「個波爆嗰下我直頭係『嘩！我得咗啦！』」（胡凱欣攝）

顏志恆透露中獎時太太與兒子正安坐家中收看電視直播，回家後一定要重溫家中閉路電視畫面，見證妻兒激動彈起的一刻：「我今晚都要睇返CCTV片先！我老婆話佢哋跳到彈起晒，話哥哥沖緊涼都要出嚟睇喎。」（胡凱欣攝）

獎金全數交老婆安排 感激愛妻多年付出：會一齊plan點用

被問到是否需要將45萬獎金全數「上繳」太太，顏志恆笑言：「唔使講啦，要講嘅咩？我哋而家一齊夾，夾點樣用，因為認真嘅，我老婆為我付出咗咁多，好辛苦。我哋會一齊plan吓點樣用呢筆錢，仔女升學又好、我哋大家買保健品食吓又好、去吓旅行又好，總之我哋兩個要有共識，成家人點樣健康開心地使呢筆錢。」他又透露想用獎金出歌，希望自資出歌能加快進度。

他中獎後，一班《中年好聲音》戰友亦隨即蜂擁而至要他請客，令他哭笑不得：「你知佢哋為人㗎啦，我無端端變咗一個好重要嘅師兄啊，《中1》《中2》《中3》《中4》走晒埋嚟。」他指晚肥媽同樣幸運中獎，所以可能會與對方夾份請大家大吃一頓慶祝。

被問到是否需要將45萬獎金全數「上繳」太太，又深情告白：「認真嘅，我老婆為我付出咗咁多，好辛苦。我哋會一齊plan吓點樣用呢筆錢，仔女升學又好、我哋大家買保健品食吓又好、去吓旅行又好，總之我哋兩個要有共識，成家人點樣健康開心地使呢筆錢。」（胡凱欣攝）

他又透露想用獎金出歌，希望自資出歌能加快進度。（胡凱欣攝）

黃劍文食雞髀痛失10萬獎金 顏志恆送夠20隻雞髀補數

向來缺乏橫財運的顏志恆坦言，從未中過六合彩，平時亦不賭馬，直到參加《中年好聲音》後運勢才逐漸好轉：「我記得TVB有啲賀年節目，有得抽金龍、金蛇，都試過中過條蛇仔，總之係金嘅，開始覺得有啲運。」至於當晚有否特意穿紅底褲催運，他笑言原本有此打算，但出門前竟忘記得一乾二淨。

此外，黃劍文當晚原本同樣被抽中，卻因行開「食雞髀」未能及時現身領獎，白白痛失10萬元獎金而大感心痛。顏志恆聞言即搞笑「安慰」：「首先我一定會20倍償還返俾佢，20隻唔同口味嘅雞髀，我promise咗，一定會送俾佢。」講到他本身是廚師，不如親自烹調予對方，他說：「我自己親手叮熱佢，同埋有啲未有嘅味道，我都會嘗試一啲新嘅味道烹調俾佢，佢而家啤緊我……」記者指要送「金箔雞髀」才能安撫對方，他則笑說會用金色碟裝住。

黃劍文當晚原本同樣被抽中，卻因行開「食雞髀」未能及時現身領獎，白白痛失10萬元獎金而大感心痛。（胡凱欣攝）

（胡凱欣攝）