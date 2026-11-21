前香港奧運泳手暨凝動大使方力申（Alex）領銜的「凝動全城 破浪傳承：方力申港澳慈善游2026」今日（21日）正式展開！方力申於清晨8時53分由香港大嶼山雞翼角下水，挑戰橫渡長達35公里的港澳公海海域，力求刷新港澳橫渡最快紀錄。根據大會最新消息及官方YouTube直播實況顯示，方力申經過連番奮力破浪後，在下午5時半到達終點，以8小時37分24秒完成，不但較預期快約20分鐘，更打破歷年紀錄。而慈善游至今籌得超過800萬元。

方力申（Alex）挑戰35公里港澳橫渡。（大會提供）

方力申於清晨8時53分由香港大嶼山雞翼角下水。（大會提供）

為慈善出力！（大會提供）

下水前，方力申臉部塗上白色防曬保護層，身穿黑色及膝泳褲在岸邊石灘熱身。（大會提供）

網民緊貼官方直播打氣

大會官方YouTube頻道「InspiringHK Sports Foundation 凝動香港體育基金」今日全程進行網上實況直播，吸引大批觀眾在線觀看及留言為方力申加油。根據大會公布的嚴苛橫渡規則，方力申在長達35公里的征途中不得上船或扶着任何物件休息，亦嚴禁穿著潛水衣、防寒衣或借用任何助浮裝備，全靠驚人體能與意志力連續橫跨香港、內地珠江口及澳門三個水域。隨行團隊派出專業領航船、工作船及獨木舟全程護航，而凝動董事會主席、方力申弟弟方圓明亦隨船伴航守候，定時為哥哥補充能量與水分。

全程進行網上實況直播。（大會提供）

方力申臉部塗上白色防曬保護層。（大會提供）

奮力游向終點！（大會提供）

犀利！（大會提供）

過程絕不容易。（大會提供）

破紀錄8小時37分24秒完成 坦言凍到震：好似迴光返照咁

方力申出發前，表示今早已身獲妻女炮製愛心早餐。面對35公里的挑戰，方力申受訪時表示經過幾個月的訓練，雖然極度艱辛，但會咬緊牙關撐過去：「35公里的海況完全是未知數，過程肯定會非常辛苦，但我同自己講一定要咬緊牙關頂過去。因為我知道，對岸有我嘅家人、有我嘅女兒Isla，還有很多需要資源嘅小朋友等住我登岸。」在完成35公里極限橫渡後，方力申坦言在游水期間「凍到震」，當他接近終點時，笑言有種「迴光返照」的感覺。而方力申今晚更會無縫接力，親身出席在「澳門百老匯」舉行的《浪接•浪》港澳群星慈善音樂會，聯同胡定欣、側田、尹光、林盛斌（BOB）及江若琳等眾星為慈善開唱。

家人到場支持！（大會提供）

破紀錄完成！（YouTube截圖）

挑戰成功！（大會提供）

挑戰成功！（大會提供）

好勁！（YouTube截圖）