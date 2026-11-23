近年有不少擁內地背景的港姐季軍，當選後均未有留港發展，反而選擇返回內地繼續進修，且有不錯的發展機會，2023年港姐季軍王敏慈就是最佳例子，工作機會接踵而來，而2024年港姐季軍楊梓瑤似乎亦有意仿效師姐的做法。現年23歲、擁有178公分身高的楊梓瑤，當年憑藉高挑身形及甜美外貌成功躋身三甲，當選後她選擇繼續於北京電影學院完成學業，兼顧演藝事業與學業。向來樣靚身材正的她，卸任後依然保持最佳狀態，近年除了參演過電影及短劇外，更積極經營社交平台，不時大派福利回饋粉絲。近日，楊梓瑤在社交平台Instagram分享了一輯在維港海景前拍攝的靚相，大騷逆天長腿，隨即引來大批網民讚好！

楊梓瑤參選時，搞笑自揭高妹育成之謎：「我日日飲荷蘭牛奶，荷蘭牛奶比較有營養，係全世界最好，荷蘭人亦係全世界最高嘅。」（資料圖片）

楊梓瑤在《2024年度香港小姐競選》奪得季軍。（資料圖片）

楊梓瑤正式在北京電影學院畢業。（IG@amina.yeung）

楊梓瑤早前飛往泰國旅行，分享了穿上白色 Tube top 配紅色高腰泳褲與大象洗澡的可愛照片。（小紅書圖片）

落地玻璃前坐窗台打卡 露肩馬甲上衣盡顯Fit爆身形

從楊梓瑤在IG上載的三張最新美照可見，她身處香港一處坐擁無敵維多利亞港海景的室內，背後正是維港兩岸景色。當日楊梓瑤身穿一件黑白灰色系印花露肩馬甲上衣，配搭超短黑色熱褲，一頭微捲長髮自然披散在肩上，造型既性感又不失時尚感。她更特意選用了歌手ADÉLA的歌曲《Nicole Kidman》作為帖文背景音樂，並簡單配上一個「🌤️」符號作為留言，意境十足。

楊梓瑤近日在IG分享最新美照，背後正是維港兩岸景色。（IG@amina.yeung）

這下單眼電力十足。（IG@amina.yeung）

單眼甜笑派福利 逆天白滑長腿極吸睛

照片中，赤腳坐在雲石窗台上的楊梓瑤擺出多個迷人甫士。其中一張相她側身屈膝而坐，回眸望向鏡頭，展現出修長且線條優美的白滑美腿，以及白皙香肩與迷人鎖骨；另一張她則雙腿屈起、雙手撐在窗台上，若有所思地望向遠方，散發出陣陣女神氣質；而最令粉絲心動的，莫過於她單手托腮、對着鏡頭做出俏皮「單眼」甜笑表情的一張，電力十足，將其甜美可愛與火辣身材完美結合。網民紛紛大讚：「女神」、「so hot!!!」、「So very sexy」。

逆天長腿令人羨慕。（IG@amina.yeung）

成長時期屬「肉肉女」 入讀北影驚覺「顏值內卷」

荷蘭土生土長的楊梓瑤，爸爸是香港人，媽咪則是河南人，178身高讓她自參選開始便「高」人一等，她坦言身高是自己最自豪的部分，天生擁有超模條件的她，曾學catwalk及儀態，亦有選美經驗，於「第十二屆世界旅遊文化小姐大賽」中贏得中國區的冠軍，相當高質。

楊梓瑤荷蘭土生土長。（IG@amina.yeung）

178cm身高的楊梓瑤，擁一雙逆天大長腿。（IG@amina.yeung）

楊梓瑤曾於「第十二屆世界旅遊文化小姐大賽」勇奪中國賽區冠軍。

除了身體條件出眾外，楊梓瑤語言天份同樣厲害，懂得六國語言，包括：荷蘭文、英文、廣東話、普通話、德文以及法文。而在港姐決賽泳裝問答環節中，她更因選取楊枝甘露作兩餸飯的菜式，引起網民熱烈討論，大讚她機智又可愛。楊梓瑤亦曾表示最欣賞是成龍，覺得對方打功夫很厲害又有型，並大賣口乖希望有機會與總經理曾志偉合作做對手戲。

楊梓瑤對演藝圈充滿憧憬。（Youtube@TVB）

楊梓瑤對動作戲特別感興趣。（Youtube@TVB）

不過樣子甜美的她，早前拍片自爆在北京電影學院（北影）就讀時曾陷「顏值焦慮」，並大方分享自己由素人蛻變成港姐的「真實變美過程」。當中她就說自己以前在荷蘭生活時，身形屬於有點「肉肉的」，但當時身邊的人都不覺得她胖，她亦對自己特別自信，更因此獲得不少網民喜歡。然而，直到她考入北京電影學院上大學後，才真正感受到何謂「顏值內卷」。

楊梓瑤拍片分享「真實變美過程」。（小紅書截圖）

楊梓瑤在影片中透露，自己以前在荷蘭生活時，身形屬於「肉肉的」類型。（小紅書截圖）

楊梓瑤回憶道：「每個人都在追求上進、更完美。在這種環境下，我也開始焦慮，競爭壓力真的特別大。」她指出身邊的同學全部都「又瘦又好看」，連體重只有90多斤的女生都在喊著自己要管理身材。在北影就讀的四年期間，她慢慢摸索出一套既適合自己，又不痛苦，還能堅持的變美方式。

楊梓瑤直言自從考入北京電影學院（北影）後，見到同學仔都咁靚，開始有「容顏焦慮」。（小紅書截圖）

楊梓瑤因此摸索出一套不痛苦、能持之以恆的變美方式。（小紅書截圖）

分享「捏鼻塑形」習慣

在化妝與小細節方面，楊梓瑤直言學習修容後，臉部在視覺上真的變小。她更自爆鼻形自小較多肉，沒有遺傳到母親的高鼻樑，所以她養成了一個輕輕「捏鼻塑形」的好習慣，讓輪廓變得更立體。楊梓瑤在片中親自示範四組動作，包括按壓鼻翼及鼻樑位置，每組大約按壓20次，還有按摩鼻翼附近肌肉，持之以恆便能見效。

楊梓瑤指小時候鼻子較多肉。（小紅書截圖）

母女合照。（小紅書截圖）

運動與生活細節並重

除了臉部修飾，楊梓瑤對體態管理亦有一套心得，衣著方面，平時多穿合身且有線條感的衣服，即使在家也盡量不要長時間穿著鬆垮的睡衣，以保持體態緊繃感。還有居家運動，楊梓瑤稱如果喜歡看K-Pop或者女團的話，可以在家跳舞，或利用瑜伽墊進行普拉提（Pilates）及瑜伽，想減脂的話，也可選擇爬坡慢跑或跳繩。至於藝人最怕的「水腫面」，楊梓瑤稱若第二天有拍攝或工作，她則會選擇早上空腹喝一杯「冰美式」咖啡，消腫的效果會特別明顯。

分享「捏鼻塑形」習慣。（小紅書截圖）

親自示範。（小紅書截圖）