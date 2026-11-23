現年31歲的TVB當紅小生周嘉洛，近年備受公司力捧，劇接劇忙個不停。向來被公認親民又貼地的他，近日在銅鑼灣街頭開工拍攝期間，被網民「野生捕獲」並將合照上載至社交平台，隨即引來網民熱議，除了大讚他毫無明星架子之外，其線下真實顏值與結實身材更成為焦點！

周嘉洛在劇集《正義女神》飾演的「鄭官」一角，成功搣甩「金城安」的廢青影子，給人耳目一新的感覺。（IG@kalok_）

新形象吸納不少女粉絲。（IG@kalok_）

周嘉洛是新一代TVB男神。（IG@kalok_）

銅鑼灣開工被認出 零架子停步滿足粉絲要求

日前，有網民在小紅書上分享一張與周嘉洛的合照，並興奮發文講述偶遇經過：「啊啊啊，噚日喺銅鑼灣行街嗰陣突然間睇到馬路對面有一個靚仔好似周嘉洛，於是就走過去睇下，估唔到居然真係佢！雖然佢喺度拍緊片，但係都停低同我合影，真係好nice啊！」

有幸運網民在銅鑼灣捕獲到周嘉洛。（小紅書圖片）

博主同周嘉洛有讚無彈。（小紅書圖片）

從博主上載的照片可見，當日周嘉洛身穿白色貼身圓領T恤，外搭一件灰色針織拉鏈外套及淺藍色牛仔褲，打扮簡約休閒，卻依然難掩其星味。更難得的是，雖然當時他正在進行拍攝工作，但面對網民的合照要求，他不僅沒有拒絕，反而停下腳步配合，對着鏡頭展露燦爛親切的笑容，親和力爆燈！

網民紛紛留言表示羨慕。（小紅書截圖）

貼身白Tee難掩健碩身形 網民激讚「真人好靚仔」

除了親民舉動獲讚之外，周嘉洛當日的狀態亦成為網民焦點。儘管他只是以最簡單的「白Tee配牛仔褲」造型示人，但T恤的貼身剪裁依然勾勒出他結實飽滿的胸肌線條，盡顯平日操練的成果，再配上中分微捲髮型，令他看起來既陽光又充滿少年感，絲毫不見開工的疲態。

不少網民看過照片後紛紛留言「好羨慕」，並大讚：「TVB現在是毀人還是造星？總覺得他長相一般，沒想到線下這麼靚仔」、「金城安好靚仔」、「胸肌好大」、「身材好好」。而早前，周嘉洛與高海寧、朱敏瀚赴韓國拍攝旅遊節目《Grand住去首爾》與金鍾國聚餐時，就曾獲金鍾國親自認證他「側臉撞樣」SEVENTEEN成員金玟奎（MINGYU），雖然相關言論在網上引起兩極討論及爭議，但足見其線下顏值確實相當能打。

周嘉洛早前與高海寧、朱敏瀚赴韓國主持旅遊節目《Grand住去首爾》，並邀得《Running Man》主持金鍾國聚餐。席間朱敏瀚一句玩笑提問，獲金鍾國親自認證周嘉洛「側臉撞樣」SEVENTEEN成員金玟奎（MINGYU），卻意外引起爭議。（IG@kalok_）

SEVENTEEN人氣成員金玟奎（MINGYU）。（IG@min9yu_k）

憑「金城安」成功入屋 近年劇接劇成力捧小生

周嘉洛當年憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中「金城安」一角成功入屋，更以黑馬姿態奪得《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」，其後再憑《痞子殿下》「紀威」一角成為歷年最年輕的「最受歡迎電視男角色」得主，人氣一時無兩。隨著長壽劇《愛．回家之開心速遞》早前圓滿煞科，周嘉洛亦馬不停蹄投入多部重頭劇的拍攝，包括與陳曉華、吳偉豪等合作的新劇《驅魔速遞》等，事業發展一帆風順，極具人氣。

周嘉洛憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演金城安一角奪得「最佳男配角」，得獎時入行僅4年。（資料圖片/梁碧玲攝）

其後周嘉洛再憑《痞子殿下》紀威一角奪得「最受歡迎電視男角色」，是該獎項最年輕的得主。（TVB視頻截圖）