台灣資深新聞主播顧安生於本月3日安詳辭世，享壽83歲。家屬今日（22日）於台北市懷愛館為其舉行告別式，靈堂布置簡約莊嚴，遺照特意挑選他身穿筆挺西裝、神情儒雅的舊照。其妻子胡錦一早便現身靈堂打點，連日來為亡夫後事奔波的她，雙眼紅腫且嗓音沙啞，送別摯愛時更數度崩潰落淚，場面令人動容。

台灣資深新聞主播顧安生於本月初安詳辭世，享壽83歲。(facebook圖片)

胡錦送別摯愛最後一程

胡錦在靈堂受訪時強忍悲痛，感謝外界連日來的關心與送暖：「他人緣很好，感謝這麼多人給我這麼多支持跟愛護，我一定會好好支持下去。」被問及丈夫離世後有否入夢相見，她語帶哽咽表示，至今只在夢中見過一個模糊片段：「我還期待他，（夢裡）只有一個畫面，他好像要跳舞，就這一個畫面。」言語間流露出對亡夫的無盡思念。今日不少圈中及新聞界舊友均到場致哀，資深主播李四端親自現身送別老友，而影后甄珍及知名製作人周遊等亦送上花牌致意。

胡錦是邵氏炙手可熱的風月片女星，憑《金瓶雙艷》中「潘金蓮」一角深入民心。（FB@胡錦）

胡錦是邵氏炙手可熱的風月片女星，憑《金瓶雙艷》中「潘金蓮」一角深入民心。（FB@胡錦）

顧安生立生前契約叮囑女兒照料愛妻

胡錦早前亦曾撰寫千字文悼念亡夫，透露顧安生早於8年前便已簽字錄音立好生前契約，更寫信叮囑女兒代為打點水電費與家用存摺，好讓對金錢沒概念的妻子能安穩生活。心細體貼的他原本交代不設靈堂、低調處理，免得妻女操勞及打擾親友，惟因各界前來致意的人太多，胡錦與女兒最終在禮儀社建議下「違背」遺願設靈。看著絡繹不絕的悼念人潮，胡錦感嘆原以為外界早已淡忘丈夫，沒料到仍有這麼多人記得他的正直與好人緣，令她既感動又不捨。

胡錦日前才在社交平台分享與老公欣賞經典新編豫劇《劉姥姥》的照片。(facebook圖片)

顧安生頂住九成親友反對成婚

顧安生與胡錦的婚姻在70年代曾轟動港台兩地。出身將門之後的顧安生，是前國防部長顧祝同的姪子，當年貴為台視當家男主播，形象正派專業；而胡錦則是邵氏炙手可熱的風月片女星，憑《金瓶雙艷》中「潘金蓮」一角深入民心。在風氣保守的年代，這段「主播配艷星」的戀情遭高達九成親友及電視台高層反對，但顧安生不顧外界阻力，堅持於1980年迎娶胡錦，二人用近半世紀的相守打破世俗偏見。

顧安生不顧外界阻力，堅持迎娶胡錦。（FB@胡錦）

多次攜手共度生死關頭

攜手走過46年，夫妻倆曾多次共同跨過生死關頭。顧安生早年曾因腦炎進行開顱手術，術後一度喪失語言能力，胡錦當時憂心忡忡，一星期內暴瘦10公斤，每天堅持陪丈夫逐字朗讀報紙復健，最終助他重拾昔日口條。其後胡錦於1999年及2016年兩度確診乳癌，曾因擔心自己「只剩3年壽命」而不欲拖累對方，多次忍痛提出離婚勸丈夫另覓伴侶，惟顧安生始終不離不棄，悉心照料並陪她走過抗癌路。

顧安生不離不棄，陪伴胡錦走過抗癌路。（FB@胡錦）