現年50歲的TVB視帝陳山聰自拍畢《奪命提示》後，便陷入「劇荒」狀態。早前他受訪時坦承在公司已完全沒有存貨，但向來積極進取的他並未因此停步，反而落力開拓不同的市場，繼早前遠赴馬來西亞投資拍攝賀歲片後，又化身「大灣仔」，頻頻穿梭廣州、東莞和中山拍片，自動尋找演出和搵銀機會。日前，陳山聰在出席跑步活動時，更透露下個月行程緊密，將會飛往馬來西亞出席多個活動及拍攝廣告，同時其有份投資的餐廳亦即將於當地開幕。雖然工作排得密密麻麻，但所謂「吊頸都要唞下氣」，近日，陳山聰與友人在海濱跑步時被「野生捕獲」，網民將其私下最真實的一面拍下，並上載至社交平台，隨即引起網民熱議！

陳山聰於《萬千星輝頒獎典禮2022》憑《金宵大廈2》奪視帝。(資料圖片/葉志明攝)

陳山聰自《奪命提示》後，已一段時間沒有新劇出街。（IG@joelshanchung）

做吓湊仔公。（IG@joelshanchung）

海濱被捕獲 主動揮手兼派心超親民

博主以「偶遇陳山聰」為題，難掩興奮心情寫道：「真人好帥呀，還給我比心」。從分享的影片可見，當日陳山聰身穿白色短袖運動衫配搭黑色運動背心及短褲，腳踏螢光黃色長襪及跑鞋，小腿上的紋身亦相當搶眼。他正倚靠在維港海旁的欄杆旁，與另外兩名同樣身穿運動裝束的友人聊天休息，狀態相當放鬆。

陳山聰日前參加跑步活動。(胡凱欣 攝)

陳山聰近日在海濱被網民野生捕獲。（小紅書截圖）

狀態相當不俗。（小紅書截圖）

期間，陳山聰留意到有途人正在舉機拍攝自己，他非但沒有黑面避鏡頭，反而立即展露燦爛笑容，主動向鏡頭點頭和揮手打招呼。其後陳山聰更相當識做，見博主向自己「比心」，他即以同樣手勢回應，態度極之友善親民，毫無架子。影片曝光後，不少網民紛紛留言大讚陳山聰：「好有型」、「真的很隨和」，而博主亦不禁回覆：「我都秒變花痴了」。可見陳山聰的親民魅力成功俘虜不少途人與網民的心。

發現網民拍著他。（小紅書截圖）

陳山聰不但沒有閃避鏡頭，還向對方點頭打招呼。（小紅書截圖）

陳山聰回網民心心。（小紅書截圖）

曾捲「大牌風波」被批黑面

事實上，陳山聰過去曾一度陷入「大牌爭議」。早前他在出席劇集《奪命提示》宣傳活動時，被拍到對迎面而來的小粉絲視而不見，「直行直過」扮看不到，隨即引起網民熱議，狠批他「扮大牌」。

早前陳山聰在出席劇集《奪命提示》宣傳活動時，被拍到對迎面而來的小粉絲視而不見，「直行直過」扮看不到，隨即引起網民熱議，批評他「咁大牌」。（小紅書截圖）

陳山聰事後解釋當日的情況：「嗰日就唔係收工，嗰日其實我哋係趕緊去宣傳活動，咁我同振朗兩個已經盪失咗路好耐，因為去天水圍好驚遲到。啱啱一出嚟嘅時候，個保安就話快啲遲到啦，要去啦咁樣。咁有個小粉絲真係揾我影相，我已經同佢講，其實我好禮貌同佢講，我話『唔好意思，我哋好趕！我轉頭先同你影啦。』咁可能就係咁樣俾人影一張相。」

陳山聰解釋當日見到小粉絲直行直過是因為趕時間。(梁碧玲 攝)

陳山聰稱有向小粉絲表示自己趕時間，亦有向小粉絲表示等會再拍，但就因為被拍下照片而被誤會黑面。「我自己都返去諗，其實如果下次就算趕都好啦，一個唔係話咁影響嘅話，就幫佢影咗先啦，因為我哋嗰日真係心急，好驚遲到。」觀乎陳山聰近來的表現，每次遇到粉絲或途人要求合照、拍攝，他都展示出極度友善親民的一面，實行以行動粉碎負評。