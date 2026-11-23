俞可程近日捲入偷搭人夫男導演醜聞，有指事件惹怒無綫高層，不僅將她踢出日前舉行的《萬千星輝賀台慶》表演名單，令她全程「神隱」缺席台慶，而正熱播的戀愛真人騷《女神配對計劃2》製作組亦急急腳將她的鏡頭刪走。曾參與第一季的「過來人」關嘉敏，今日（23/11）出席《歡樂滿東華2026》記者會時，就事件接受《香港01》訪問。

關嘉敏今日出席《歡樂滿東華2026》記者會（盧振輝攝）

認刪走鏡頭屬正常 爆節目組曾「入黑房」盤問

談到俞可程在《女神配對計劃2》的鏡頭被剪走，關嘉敏坦言昨晚未有收看節目，但有留意相關新聞報道，並認為製作組的決定相當合理：「其實我冇睇到尋晚嗰集，但我有睇到啲新聞你哋報道啦，話佢嘅鏡頭刪走咗咁樣。我覺得應該係正常嘅，因為《女神配對計劃2》其實都仲有好幾位女神，唔想大家分心嘛。可能佢而家有好多唔同嘅人去討論佢，我驚如果有佢嘅鏡頭，啲人就會錯咗重點。」至於會否擔心觀眾罷睇，她則笑言節目組必定感到擔心，但無論畫面有否被刪，網民同樣會熱烈討論。

關嘉敏笑言若有人蓄意隱瞞感情狀況確實難查。（盧振輝攝）

對於外界質疑俞可程隱瞞感情狀況參加戀愛真人騷，關嘉敏直言自己也是在台慶當日經記者追問才得知事件，並不清楚內情，但她大爆自己拍攝第一季時，曾遭監製及導演安排「入黑房」嚴格盤問：「以我過來人、上一屆嚟講呢，其實我哋真係要每個人捉入去房仔嗰度盤問，係盤問，OK？啲燈光係好暗嘅！佢仲要再三去威脅我哋，監製同導演話『呢個係真真正正嘅真人騷，如果真係有乜嘢造假或者隱瞞任何嘢，到時畀人爆出嚟，你要負番自己嘅責任，同埋我哋可能即時會取消你嘅資格』。」不過她亦補充，不清楚今季有否保留這個盤問環節。

關嘉敏自爆拍攝第一輯時，曾被監製捉入黑房盤問。（盧振輝攝）

有網民翻舊帳，指前港姐陳曉彤昔日因「收兵」傳聞遭無綫雪藏，反觀俞可程捲入「人夫」風波後卻火速復工，質疑公司「大細超」。關嘉敏對此表示理解：「咁可能都要賺錢嘅，手停口停嘛我哋呢行。其實我覺得佢應該有同公司交代晒所有嘢，所以公司先決定畀佢開工。我都唔係好知成件事嘅由來，亦都冇同嗰個監製合作過，但如果唔係去到嚴重到要雪藏嘅位置，可能佢都已經解釋晒清楚咁樣囉。」