娛樂圈近日掀起一場「天價車馬費」猜謎羅生門，伍詠薇（伍姑娘）與名嘴梁思浩先後在網台節目開咪大爆圈中女星獅子開大口內幕，意外引發全城網民「緝兇」，更將矛頭直指與伍姑娘相識逾30載的袁詠儀（靚靚）！眼見風波愈演愈烈、甚至波及圈中好友聲譽，梁思浩突在社交平台急發文護航，首度公開兩人患難私交恩情，並以四個字霸氣定性靚靚的江湖地位！

袁詠儀捲「天價車馬費」疑雲。（微博@袁詠儀靚靚）

伍詠薇梁思浩先後爆天價訪問費

這場風波緣起伍詠薇日前作客陳敏之網台節目《Chi Chat》，大爆早前為《九運會客室》第二季時主動提供好友名單協助邀約嘉賓，豈料其中一名相識多年的圈中女性好友得悉主持是她後，竟透過經理人開出遠超常規的「天價車馬費」刁難幕後。其後梁思浩亦在網台節目《娛樂好好玩》中向拍檔吳家樂接力爆料，自揭昔日主持《娛樂審死官》期間曾親自致電邀請一名「過氣咗嘅一線女星」傾偈做嘉賓，對方竟開出十萬元天價（五萬嘉賓費加梳頭、化妝各兩萬五），梁思浩當時更隔空問伍姑娘「係咪同一個語言」，暗示兩人遇到的極可能是同一人。

伍詠薇大爆秘聞。（YouTube@《Chi Chat》）

梁思浩爆「過氣一線女星」獅子開大口。（FB@娛樂好好玩）

由於今年兩輯《九運會客室》均未見昔日「鑽戒閨密」袁詠儀與張智霖夫婦現身捧場，加上「雙詠」近兩年公開交集銳減，大批網民隨即順藤摸瓜展開「緝兇」，將矛頭直指袁詠儀，令靚靚無端捲入「天價過氣女星」嫌疑名單，在網上惹來連番揣測。

網民緝兇矛頭直指袁詠儀。（微博@袁詠儀靚靚）

梁思浩急發文為袁詠儀平反

眼見網上猜測愈傳愈烈，梁思浩隨即在社交平台急發文為袁詠儀平反，開腔力撐「袁詠儀係一個好有義氣嘅朋友」，以實際行動為好友洗脫嫌疑、劃清界線。梁思浩在帖文中首度公開兩人患難見真情的私交往事，直言：「疫情期間，佢唔單止幫我搵酒店，無條件幫我。」以親身經歷力證袁詠儀為人重情重義、對朋友從不計較利益得失，絕非如外界揣測般向好友獅子開大口。針對自己早前在節目中曾以「過氣咗嘅一線女星」形容該名索價十萬的女星，為免外界繼續張冠李戴，梁思浩更在文中特意為袁詠儀正名，高調定性其影壇及演藝身份：「靚靚絕對係『在線一線女星』，請大家不要破壞我們的友誼，請不要亂說。」