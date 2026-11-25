現年75歲的內地知名導演張紀中，2017年第三度步入婚姻殿堂，與比他足足年輕31歲的前助理杜星霖拉埋天窗。這段相差逾三十載的「忘年戀」向來是外界熱議焦點，近日杜星霖在直播間大談夫妻相處之道時，竟自爆一個令全場目瞪口呆的驚人內幕，離奇言論隨即惹來大批網民嘲諷質疑！



相差逾三十載的「忘年戀」。（微博@張紀中）

盛讚75歲張紀中似大俠

杜星霖在直播中表示，外界向來喜歡追問張紀中的真實年齡，但她卻認為老公是「所有人群裡面唯一一個不能用年紀去講嘅人」：「超越時間的人，沒有年紀的人，你看到這個人，根本不會去想他多大。」她更將丈夫捧上神壇，形容張紀中出場自帶氣場，就像「大俠來了」、「大師來了」、「仙風道骨的道長來了」，並笑稱身邊從來沒有人會問「張導你貴庚」，大家開口只會稱呼「導演來了、大俠來了、大哥來了」。

杜星霖認為張紀中是「一個不能用年紀去講嘅人」。（影片截圖）

形容張紀中出場自帶氣場。（影片截圖）

話鋒一轉，杜星霖竟自爆自己當年認識張紀中時亦「跟大家一樣，忘記問年紀」，一直被對方的江湖氣質吸引，直到兩人正式去辦理結婚登記、對方掏出身份證那一刻，她才驚覺老公原來這麼年長，當場忍不住心想：「喲，這麼大啦，還真沒想到。」她強調與張紀中相處會令人完全忘記年齡差距；不過，這番「領結婚證才知老公年齡」的說法卻未能說服大眾，反而在網上掀起一片群嘲。

自爆領證先知張紀中年齡。（影片截圖）

曾任助理兼法務被嘲「斷網」

大批網民紛紛吐槽直言難以置信：「她家沒連網線」、「不會上網搜一搜？」、「斷網了嗎？」，更有網民指出張紀中作為家喻戶曉的知名大導演，出生年份與年齡資料在網上公開透明，加上杜星霖婚前更曾擔任其助理兼團隊法務，聲稱領證看身份證才知年齡的說法實在太過誇張。

網民紛紛吐槽直言難以置信。（微博@張紀中）

（左）李亞鵬、金庸、張紀中。（微博@張紀中）

張紀中情史坎坷三度結婚

回顧張紀中的感情史，他一生共經歷三段婚姻，早年與第一任妻子王玎育有一女；至2002年他再婚迎娶女導演樊馨蔓，惟兩人後來因婚變及家暴等風波徹底撕破臉並於2016年底離婚收場。相隔僅數月，張紀中便於2017年3月與杜星霖正式領證結婚。杜星霖婚前因渴望成為母親，曾透過試管嬰兒方式誕下混血大兒子馬丁；與張紀中結婚後，她又陸續為丈夫誕下三名子女，兩年前更讓當時已73歲高齡的張紀中再度當爸、迎來細女「龍珠」出生，當時張紀中曾興奮發文報喜，深情向龍珠喊話「謝謝你選擇我們家」，一家六口的一舉一動至今仍屢成話題。