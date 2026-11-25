現年65歲的黃日華是當年「TVB五虎將」之一，拍過多套膾炙人口的劇集，憑藉《射鵰英雄傳》的「郭靖」及《天龍八部》的「喬峰」等經典角色，早已深入民心。不過自2020年愛妻梁潔華離世後，黃日華便逐漸淡出幕前，近年將重心放在香港明星足球隊上，經常隨隊到內地各省市進行友誼賽及交流活動，所到之處都大受歡迎，魅力不減。近日，有網民在社交平台分享了一段黃日華隨明星隊到訪江蘇南通如東，並為當地拍攝宣傳片的幕後花絮。片中，黃日華展現出極為專業的演員基本功，令在場工作人員不禁大讚「太厲害」。

黃日華大俠形象深入民心。（劇照）

黃日華坦言已退出幕前演出。（資料圖片）

近年黃日華主力隨「香港明星足球隊」到內地各省市踢友誼賽。（微博@香港明星足球隊）

拍攝拒絕依賴「貓紙」

博主以「黃日華又顯示出專業演員的基本功」為題，分享道：「每次拍劇之前都熟記台詞的他，如今依然專業，面對鏡頭，表情管理和台詞拿捏信手拈來，妥妥的實力派加偶像派。從花絮片段可見，黃日華身穿一件鮮黃色運動風衣、黑色運動長褲及波鞋，架上眼鏡，打扮相當年輕且充滿活力。站在噴水池前準備拍攝的他，在正式開機前，只是低頭簡單看了一眼工作人員遞上的對白紙，便迅速將內容記在腦海裡。

黃日華在拍攝前，只是低頭簡單看了一眼工作人員遞上的對白紙，便迅速將內容記在腦海裡。（小紅書截圖）

現場有工作人員為黃日華準備「提示詞」。（小紅書截圖）

當正式埋位準備拍攝時，一名女工作人員貼心地拿著印有大字體的提示紙走到鏡頭旁邊，準備在必要時為他提詞，說道：「華哥，這是提示詞。」然而，黃日華見狀隨即向對方揮手示意說：「不用了。」身旁的經理人也笑著向工作人員表示：「他都記好了！」工作人員聽罷亦隨即放下提示紙，正式開拍後，黃日華面對鏡頭表情生動自然，更以流利的普通話配合豐富的手勢演繹對白，整個過程一氣呵成、全程零NG，展現出其深厚功底，令在場工作人員也不禁由衷讚嘆一句：「你太厲害了！」

黃日華示意無需「提示詞」。（小紅書截圖）

非常專業。（小紅書截圖）

黃日華一roll機即進入狀態。（小紅書截圖）

網民盛讚功底深厚

網民看了影片後，均對黃日華的專業深感佩服，紛紛留言：「磚頭咁厚的劇本都背得晒裡面的台詞，何況呢啲，TVB熬出來的人，記台詞的功力全部都好犀利的」、「能在香港演戲數十年做主角，沒可能沒實力的」、「我們靖哥哥可是超級超級專業的！」

非常專業。（小紅書截圖）

表情生動。（小紅書截圖）

工作人員也不禁讚嘆一句：「太厲害了。」（小紅書截圖）

因太太離世拒再拍戲

此外，不少人也對黃日華不再拍戲感可惜，但他卻多次強調不再拍戲。如早前黃日華因現身黎瑞恩演唱會，被傳「全面復出」，對此，黃日華隨即拍片解畫，澄清並非事實，「好榮幸擔任黎瑞恩演唱會嘉賓，但並唔代表我係復出喎！大家千祈唔好誤會呀！」

早前黃日華因現身黎瑞恩演唱會，被傳「全面復出」。（影片截圖）

黃日華明確否認復出。（影片截圖）

而黃日華早前接受李珊珊訪問時，被問到為什麼他已沒有再拍戲，黃日華是因為已痛失頭號Fans——太太，梁潔華會看齊每一部他的作品，畀很多意見，讚他哪些位做得好、哪些做得不好，「佢做戲雖然唔係話好叻，但係佢睇戲分析能力好高，所以我先有進步。」他續道：「佢走咗，又睇唔到我嘅戲，我做嘅嘢，冇人畀到意見我，我心諗，我做嚟做咩啫？冇人睇，佢都唔會再睇到。」又大爆即使好友劉德華邀他拍戲，他都推卻了。同時，黃日華也「自己知道自己事」：「根本去唔返以前巔峰狀態，不如留返啲好嘅印象畀觀眾。」

黃日華接受好友李珊珊訪問，公開不再拍戲原因。（IG@13leesansan）