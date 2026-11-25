前「東張女神」利穎怡（Joan）於2024年7月宣布離巢無綫（TVB），其後以自由身身份擔任HOY TV《一線搜查》主持，更曾北上發展在內地網劇擔正做「女一」。去年10月利穎怡誕下愛子「關少爺」，榮升人母，一家三口幸福美滿。日前利穎怡在社交平台宣布解鎖新身分，獲邀重返香港中文大學擔任客席講師，與一眾學員分享經驗！

前「東張女神」利穎怡（Joan）。（IG@joannyle）

擔任HOY TV《一線搜查》主持。（IG@joannyle）

主持《一線搜查》。（影片截圖）

利穎怡領銜主演新戲。（IG@joannyle）

利穎怡與老公慶祝相愛15周年。（IG@joannyle）

拍了不少劇集。（IG@joannyle）

拍了不少劇集。（IG@joannyle）

利穎怡重返中大任客席講師 同台資深電影人廖志強：成就解鎖

利穎怡在社交平台曬出上堂照，並寫道：「成就解鎖✨第一次做客席講師，感謝邀請。」相中所見，她以一身斯文造型現身中大課室，一頭長直髮披肩，身形Fit爆，完全不似已為人母。課堂期間，利穎怡站在講台前，身旁是資深電影人廖志強，後方投影大屏幕上更顯示出利穎怡的維基百科個人資料頁面，課後她亦與廖志強及全班同學來一張大合照，氣氛融洽。

利穎怡擔任客席講師。（IG@joannyle）

大合照。（IG@joannyle）

幸福人母！（IG@joannyle）

溫馨。（IG@joannyle）

慶祝生日。（IG@joannyle）

零跌Watt！（IG@joannyle）

利穎怡多倫多大學經濟系畢業 回流返港追夢

畢業於多倫多大學經濟系的利穎怡回流返港後曾任職公關，其後再修讀香港中文大學表演藝術系課程，並報名參加第26期TVB藝員訓練班，翌年初正式入行。利穎怡初期多數擔任劇集主角的武術替身，包括跳海、爆破、吊威也等戲份，其後加入《東張西望》成為外景主持之一，因多次採訪都發揮得有勇有謀而深受觀眾喜愛，更被封為「東張女神」。今次利穎怡重返母校中大擔任客席講師，別具意義！

大派福利！（IG@joannyle）

大派福利。（IG@joannyle）

回流返港追夢。（IG@joannyle）

利穎怡離巢後忙不停。（IG@joannyle）