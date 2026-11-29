已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君與超模太太奚夢瑤結婚7年，育有一對子女，家庭生活幸福美滿。而奚夢瑤自嫁入豪門後深得奶奶梁安琪及夫家上下寵愛，與姑仔何超欣（Alice）更是感情深厚，姑嫂二人不時結伴睇騷、出席時尚活動及外遊，關係猶如親姊妹。日前有網民在深圳灣口岸過關途中，於便利店偶遇奚夢瑤與何超欣，兩位千億豪門成員零保鑣隨行，作風相當貼地！

何超欣出席哥哥何猷君同奚夢瑤的婚禮。（小紅書圖片）

奚夢瑤戴上超重工金飾閃爆全場。（小紅書＠何超欣Alice）

何猷君奚夢瑤澳門答謝宴。（小紅書＠何超欣Alice）

大合照。（小紅書＠何超欣Alice）

何超欣奚夢瑤現身便利店 打扮低調零保鑣隨行

該名網民在社交平台曬出照片，興奮分享偶遇經過：「過關途中在7-11偶遇奚夢瑤何超欣✨七仔買完單迎面碰到後面何超欣和奚夢瑤走過來買飲料，高高瘦瘦很日常的穿搭。」相中所見，當時便利店內有不少人正在排隊付款，而站在隊尾的正是奚夢瑤與何超欣。身為國際超模的奚夢瑤在人群中極具辨識度，她身穿灰色衛衣襯深灰色牛仔褲，一頭長直髮披肩，隨性休閒的穿搭仍難掩其高䠷纖瘦的身形，星味十足，身旁的何超欣同樣一身全黑低調便裝，兩人身邊未見任何保鑣或助理隨行。帖文曝光後隨即引起大批網民熱議，紛紛留言大讚兩人毫無豪門架子：「真係好貼地」、「完全無保鑣跟住，好親民」。

網民在深圳灣口岸過關途中，於便利店偶遇奚夢瑤與何超欣。（小紅書圖片）

何超欣與奚夢瑤出席活動。（微博@何超欣Alice）

高貴！（微博@何超欣Alice）

何超欣奚夢瑤相處融洽 姑嫂感情深厚羨煞旁人

其實奚夢瑤與何超欣的姑嫂情一向深厚，兩人私下經常相約睇演唱會及聚會，感情勝似親姊妹。早前The Weeknd於啟德舉行演唱會，何超欣與奚夢瑤化身小粉絲現身捧場，何超欣大曬合照，大讚「又美又颯的嫂子」，更曬出奚夢瑤驚喜擔任The Weeknd新歌《Hong Kong (feat. 王菲季候風)》官方MV女主角宣傳圖力撐，相當有心！

姑嫂相處融洽。（小紅書＠何超欣Alice）

何超欣奚夢瑤結伴睇騷。（小紅書＠何超欣Alice）

兩人感情勝似親姊妹。（小紅書＠何超欣Alice）