謝安琪（Kay）昨日（24/11）現身金鐘出席品牌活動，她接受《香港01》訪問，大談遠赴澳洲升學的19歲大仔張瞻的最新動向，甚至自爆已經開始幻想「做嫲嫲」！此外，針對日前老公張繼聰在活動上霸氣喝止推撞者的舉動，Kay亦首度開腔回應，甜讚老公是「正義聰」。

謝安琪出席品牌活動。（吳子生攝）

謝安琪出席品牌活動。（吳子生攝）

19歲大仔聖誕返港過節 自爆未拍拖母愛爆棚「恨做嫲嫲」

談到在澳洲讀書的19歲大仔張瞻，Kay透露兒子將於聖誕節返港與家人團聚。雖然她認為年輕人應該多外出結識朋友，不必經常留在家中，但對於兒子的「宅男」習慣仍感到相當窩心。她透露兒子近期品味相當懷舊，竟然愛上聽父母輩年代的經典金曲，更只想在聖誕節安坐家中與家人溫馨共度。

Kay甜笑表示：「佢都係純品仔嚟嘅，佢覺得聖誕節最想都係喺屋企同屋企人食飯，喺屋企開住嗰啲聖誕燈飾呀，咁樣溫暖咁喺度睇下嗰啲《寶貝智多星》呀咁樣。」 被問到會否鼓勵兒子趁機結識異性，Kay直認19歲的兒子至今仍未拍過拖，且平時感情事只會與爸爸張繼聰傾訴「密偈」。她坦言若將來兒子帶女友回家，自己難免會產生「競爭心」並仔細觀察對方，更已經想到抱孫一事，難怪老公都不敢向她透露太多。

她笑言：「因為佢未拍過拖㗎嘛！我都會眼望望佢識嘅女仔嘅，但我個心係覺得希望女朋友係善良啦、對佢好啦，同埋靚都好呀！就萬一真係會結婚嘅話，咁嗰啲孫仔孫女咪靚囉！好想第時做嫲嫲有啲靚孫仔孫女畀我湊囉。」

謝安琪爆19歲大仔未拍過拖。（ig圖片）

謝安琪透露恨做嫲嫲。（ig圖片）

力撐老公霸氣喝止推撞者 封「正義聰」獎勵加一分

日前謝安琪與張繼聰一同出席活動時，現場有圍觀人士不守秩序推撞，張繼聰隨即霸氣開腔喝止，獲網民大讚man爆。今日Kay重提此事時依然對老公讚不絕口，並還原當時的驚險情況，指出由於現場相當混亂，前排有不少女士甚至手抱嬰兒，後方人士過度推擠令前排人士陷入險境。

Kay力撐老公說：「佢正義聰嚟㗎係！係呀，犀利㗎，我鍾意佢嗰種坦白囉！同埋嗰日現場呢係混亂嘅，前面有好多女士甚至乎有啲BB喺度，咁可能後面有啲男士睇唔到呢太大力度推前呀，逼到前面有啲BB，其實我係好擔心。」

她補充指當時現場保安因角度問題未必能即時察覺，幸好張繼聰眼明手快出言制止，才避免粉絲受傷。她更透露事後有特別獎勵老公，並笑言老公只是按情況行事，並非「神經聰」。

Kay笑指：「好在嗰一刻佢即時制止，咁啱阿聰係直接睇到啦，所以嗰刻正義聰就出嚟啦，就叫佢『喂，遵守秩序，排返隊先』咁囉，起碼保護咗我前面嘅fans唔會受傷先。我成日都讚佢㗎，同埋我會同佢講加一分囉，但唔知加嚟做乜㗎，加一分！佢唔係神經聰嘅，佢都係睇情況嘅，如果真係會覺得有危險呢佢一定會出聲囉。」