影壇大亨向華強太太向太（陳嵐）向來作風霸氣、心直口快，近年積極經營小紅書等內地社交平台，不時分享人生觀，屢屢締造話題。近日她拍片大談「福禍相依」與「大富大貴必有大災大難」，罕有剖白自己每隔六年便逢一次大劫、屢度與死神擦身而過的驚險往事，震撼不少網民！



影壇大亨向華強太太向太（陳嵐）。（微博@向太Tiffany陳嵐）

向太自揭「逢六一大劫」宿命論

向太在影片開首便直言：「普通人呢，千萬不要求大富大貴，你大富大貴必有大災大難，有時候你根本承受不起。」她認為福禍相依皆有定數，並以自身經歷印證，指自己「六歲、十二歲、十八歲，每隔六年就一個大劫」。

認為福禍相依皆有定數。（小紅書@向太Tiffany）

向太自爆「逢六一大劫」。（小紅書@向太Tiffany）

她憶述第一次踏入鬼門關是六歲時患上白血病。當時舅舅是醫生，她在病房住了六、七個月，頭髮掉光，全身插滿針管且四肢無力不能下床，只能由人抱著；她形容當時病房猶如現今的ICU，隔壁床位「最多三天就換了人，就走了」，半年多內目睹不少病人離世。由於當時每天只能吃蘋果，她坦言「我看到蘋果就要吐，我到現在不肯吃蘋果」；至於當年誰捐贈骨髓救她一命，她至今仍未知曉，指家人配對不成功，估計來自生父一方，但舅舅不願多談，只能猜測。

全身插滿針管。（小紅書@向太Tiffany）

半年多內目睹不少病人離世。（小紅書@向太Tiffany）

當時每天只能吃蘋果。（小紅書@向太Tiffany）

18歲被逼絕境輕生

第二次大劫是十二歲患上腹膜炎。向太稱當時發炎極為嚴重，打了五次麻醉針均無效，最終要在沒有麻醉下被綁住四肢開刀：「闌尾爛掉了，化膿了嘛，把那些東西都拿出來洗乾淨。」第三次則是十八歲輕生，她透露當時被母親逼迫去舞廳上班，一時想不通而尋死，搶救輸血後一度昏迷，「六歲、十二歲、十八歲，逢六，我過了三次鬼門關」，她認為過了三個劫難後，人生才算過關。

打了五次麻醉針均無效。（小紅書@向太Tiffany）

在沒有麻醉下被綁住四肢開刀。（小紅書@向太Tiffany）

十八歲輕生血流成河。（小紅書@向太Tiffany）

向太認為過了三個劫難後，人生才算過關。（小紅書@向太Tiffany）

突遇「白光倒帶」瀕死體會死亡本質

向太續指，之後人生仍接連遇上難關，包括心臟病及體內裝有十個支架。她透露部分支架可做可不做，但丈夫向華強緊張逼她做手術；其中一次裝兩個小血管支架時，她竟感到「人生在倒帶，白光在出現」，心想「嗝屁著涼」，形容那一刻明白死亡的感覺：「痛，真的痛，可是我也沒有怕。我覺得一切都注定的，要我死，那就過了三更也過不了五更。」

體內裝有十個支架。（小紅書@向太Tiffany）

曾見白光人生倒帶。（小紅書@向太Tiffany）

向太明白了死亡的感覺。（小紅書@向太Tiffany）

歷經啟德驚魂與南亞海嘯

她又提到1994年與李連杰赴東京電影展，回程遇上八號風球，當時舊啟德機場風勢猛烈難以降落，她見機翼擦過招牌在機上笑說「撞了撞了」，全機人都在哭寫遺書，唯獨她在笑，李連杰則夾緊大腿拿著佛珠念佛，最終飛機第四次才成功降落。她認為怕與不怕都無法改變命運，「如果老天注定要你死，你可以選擇開心的，我不要做一個嚇死的人。」

遇上八號風球。（小紅書@向太Tiffany）

李連杰夾緊大腿拿著佛珠念佛。（小紅書@向太Tiffany）

飛機最終第四次才成功降落。（小紅書@向太Tiffany）

2004年南亞海嘯發生時，向太與李連杰一家正在馬爾代夫度假。向太在禮品店試衣服期間，海水突然湧入，向華強起初以為只是漲潮，還拿攝影機拍攝，直至海水升至膝蓋才知不妙。她指當時在海邊的李連杰不懂游泳，緊抱女兒和柱子，被桌椅撞傷雙腳，最後獲救送上屋頂。向太慶幸自己堅持去馬爾代夫而非布吉島，否則後果不堪設想。

丈夫向華強起初以為只是漲潮。（小紅書@向太Tiffany）

李連杰緊抱女兒和柱子。（小紅書@向太Tiffany）

46歲突患巨型腦瘤險失明

此外，向太透露四十六歲時查出腦瘤，內分泌失調令她一星期內肚子大得像快要臨盆、全身水腫，她原本想做伽馬刀，但見一名女子疑因伽馬刀失敗致身體歪斜便當場嚇跑；後來台灣一位腦科主任因獲她資助男童進行NK細胞治療而飛抵澳門，其總監拿著向太的腦部掃描片給對方看，對方隨即指腫瘤已大到若壓迫視神經便會失明，必須盡快開刀。她回港後一度失去平衡要摸牆走路，最終向先生先飛往台中了解，她才放心接受手術。

向太當場嚇跑。（小紅書@向太Tiffany）

一度失去平衡。（小紅書@向太Tiffany）

威尼斯心梗狂吞藥返港搶救

向太又憶述曾在威尼斯出席香奈兒派對時突發心肌梗塞，動彈不得下仍不斷服食阿士匹靈以便打電話指揮，堅持不留在意大利就醫而要飛返香港，由向華強與兒子向佐抬回酒店，機上親友不停拍打她維持血液循環，抵港後由救護車接往醫院。她亦曾摔斷腿要裝上由膝蓋延伸至大腿根的鈦金屬長管及螺絲固定；至於生向佐時，原本約好婦科權威開刀，但對方未返港她已作動，痛足十六小時叫到聲嘶力竭，形容痛楚猶如「十級火傷痛」，至今聲音仍未能完全恢復。

在威尼斯出席香奈兒派對時突發心肌梗塞。（小紅書@向太Tiffany）

親友不停拍打向太維持血液循環。（小紅書@向太Tiffany）

曾摔斷腿。（小紅書@向太Tiffany）

生向佐時痛足十六小時。（小紅書@向太Tiffany）