憑藉《後宮甄嬛傳》「華妃」一角爆紅的大陸女星蔣欣，近日因身形明顯消瘦的模樣迅速引發微博網友討論，不少人發現她臉頰明顯凹陷、眼尾也略顯下垂，讓不少粉絲直呼「瘦過頭」。



蔣欣在新劇《多喜一家人》片場側拍照與活動影像曝光後，因身形明顯消瘦的模樣迅速引起討論。據陸媒報導，蔣欣體重已從約70kg大幅降至56kg，一口氣甩肉近15kg；然而，這波瘦身成果不僅沒有獲得讚美，反而有許多粉絲認為「瘦過頭」，更加懷念她過去圓潤明豔的狀態。

蔣欣在《甄嬛傳》中飾演華妃（《甄嬛傳》劇照）

《甄嬛傳》華妃蔣欣暴瘦15公斤近況曝光 臉頰凹陷眼尾下垂網民直呼「認不出」：

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從畫面中可見，蔣欣整個人肉眼可見小了一整圈，過去臉上飽滿的膠原蛋白幾乎消失，取而代之的是略顯骨感的臉部線條。有網友指出，她向來最具魅力的雙眼變化最為明顯，不僅眼窩有些凹陷、眼尾也略顯下垂，雖然眼神依舊清澈，但整體氣色看起來卻多了幾分憔悴與疲憊感，少了以往神采奕奕的朝氣。

不少劇迷也翻出她當年演出《甄嬛傳》時的劇照對比，認為當時的蔣欣骨架飽滿、珠圓玉潤，眉眼間自帶一股靈動與鋒利，一抬眼就充滿寵妃的強大氣場。如今暴瘦後的模樣雖然符合大眾對纖細身材的想像，卻讓許多觀眾感到「彷彿換了一個人」，反而失去了她原本最具辨識度的個人特色與韻味。

蔣欣暴瘦模樣在網路上掀起熱烈討論，許多粉絲心疼她的健康與狀態，紛紛表示「懷念華妃時期的珠圓玉潤，希望娘娘能吃得健康」、「太瘦反而顯老，過了30歲不能只吃減脂餐，還是得保留一點肉感跟肌肉」、「精氣神差了好多，現在看起來太單薄了」，也有不少人替她抱不平，直言「她本來就不胖，只是骨架大而已，對女演員真的不必這麼苛刻」。

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