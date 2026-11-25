憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》「熊樹仁」一角大受歡迎的單立文（豹哥），是圈中出名的廿四孝乖仔。日前，豹哥在社交平台上載一條與太太胡蓓蔚（Paisley）陪同高齡母親行商場的短片，單媽媽一身前衛豹紋造型成為全場焦點。

單立文上載一條與太太胡蓓蔚（Paisley）陪同高齡母親行商場的短片。（IG@palsinn）

單媽媽全套豹紋型過許冠傑

片中所見，單媽媽由頭到腳均以「豹紋」示人，由絲巾、上衣、外套以至長裙都充滿豹紋元素，再配上一副黑框眼鏡，潮味十足。豹哥在片中逐一為媽媽介紹行頭：「豹紋披肩、豹紋衫、豹紋袖、豹紋裙……」逗得老人家笑不攏嘴。豹哥更鬼馬留言笑指母親造型神似許冠傑：「我阿媽著到成個許冠傑咁樣，唔係咁都唔like吓佢呀嘩」，並附註「#我阿媽型過許冠傑」，相當幽默。

單媽媽由頭到腳都充滿豹紋元素。（IG@palsinn）

胡蓓蔚甜喊「奶奶」冧爆單媽媽

明年便踏入92歲的單媽媽不僅皮膚白滑、面色紅潤，亦精神奕奕。當掌鏡的新抱胡蓓蔚在鏡頭後甜絲絲叫了一聲「奶奶」時，單媽媽即刻露出燦爛笑容，隔著螢幕都感受到一家人的溫馨。

單媽媽不僅皮膚白滑、面色紅潤，亦精神奕奕。（IG@palsinn）

婆媳感情猶如親生母女

單立文與胡蓓蔚結婚18年，兩公婆向來以家庭為重，每逢大時大節及母親生日必定抽空陪伴。去年單媽媽90歲大壽，豹哥便花心思準備了長壽麵及精緻壽桃蛋糕為母親賀壽；而兩年前兩夫妻亦曾帶單媽媽到酒店米芝蓮一星中菜廳慶生，當時豹哥為媽媽送上鮮花，胡蓓蔚則雙手奉上大利是。單媽媽合照時更主動拖實新抱雙手，猶如親生母女般融洽。

單立文與胡蓓蔚結婚18年，向來以家庭為重。（IG@paisleyhu）

單立文與胡蓓蔚結婚18年，向來以家庭為重。（IG@paisleyhu）