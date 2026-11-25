現年33歲的李賢（Leanne），憑藉甜美外貌與出眾身材，當年主持《學神出沒注意》、《水著考有Feel》及《高舉雙手3》等ViuTV節目已成功吸引不少觀眾留意，曾有「ViuTV隱藏版靚女主持」美譽。過往，她亦獲網紅「蝦條哥」邀請，擔任一系列《日本打橫行》影片的女嘉賓，在節目中不但大開黃腔展現豪爽性格，其中一幕穿上斜膊白色泳衣浸溫泉的畫面更是性感程度爆燈，令網民留下極為深刻的印象，因而獲封新一代「性感女神」。雖然近年李賢已退居幕後，專心打理自己的PR & Marketing公司，但她並未因此埋沒其「天賦」，依然不時在社交平台派發「福利」益街坊。

李賢 曾主持節目《學神出沒注意》、《水著考有Feel》、《高舉雙手3》等ViuTV節目。（《學神出沒注意》截圖）

李賢過往曾為網紅「蝦條哥」一系列的《日本打橫行》影片擔任女嘉賓。（YouTube截圖）

李賢（Leanne）現時專心打理她的PR&Marketing公司。（IG@leeyin_leanne）

黑色透視裝夜遊中環 搶眼紅色Bra震撼眼球

近日，李賢在Instagram上載多張夜晚於街頭拍攝的靚相，並簡單配文寫上「❤️&🖤」。相中可見，她身處中環一帶的街道，以一身全黑型格Look示人，但細節位卻極具心機。李賢上身穿上一件黑色高領長袖薄紗透視上衣，在街頭燈光映照下，內搭的酒紅色胸圍清晰可見，豐滿上圍若隱若現，視覺效果極震撼。下身她則配襯一條黑色高腰短褲，大騷一雙白滑修長美腿，加上微捲低盤髮造型及精緻妝容，既散發成熟女人味又不失性感魅力。

近日，李賢在Instagram上載多張夜晚於街頭拍攝的靚相，並簡單配文寫上「❤️&🖤」。（IG@leeyin_leanne）

李賢上身穿上一件黑色高領長袖薄紗透視上衣，在街頭燈光映照下，內搭的酒紅色胸圍清晰可見，豐滿上圍若隱若現，視覺效果極震撼。（IG@leeyin_leanne）

披西裝外套晒長腿 與閨蜜對鏡自拍超吸睛

在其中一張全身照中，李賢將黑色西裝外套隨意披在肩上，站在極具香港特色的石板街上擺出自信甫士，完美展現黃金比例身材。而在另一張照片中，她則與一名女友人站在鏡子前玩自拍，兩人齊齊單眼微笑，氣氛相當融洽，而鏡頭近距離亦再次突顯了李賢透視裝下的傲人曲線。

下身大騷一雙白滑修長美腿。（IG@leeyin_leanne）

性感又可愛！（IG@leeyin_leanne）

網民激讚

這輯性感街拍公開後，隨即引起網民哄動，紛紛湧入留言區大讚：「不得了」、「嘩，咁樣得唔得㗎」、「鼻血已流」、「太犯規了」、「令人噴血之戰衣」、「黑色更突顯你雪白的肌膚喔」、「痴線㗎咁靚」、「紅黑紅紅黑～就係咁簡單」。

震撼。（IG@leeyin_leanne）

自爆遭開價20萬「徵卵」

此外，李賢之前曾分享過一宗奇特的被問價經歷，當時談到有女星自爆收到開價100萬去富豪飯局，李賢表示沒有收過這些邀約，但卻曾收到一封寫得非常正式的電郵，對方既非邀請她出席飯局、伴遊或遊船河，而是提出「徵卵」要求。她說：「佢話佢同太太留意咗我好耐，話覺得我每一樣條件都好好，話想徵求我嘅卵子，仲話會畀返廿萬我補身，但係我覺得唔係呀嘛，我粒卵只係值廿萬？有啲侮辱。（如果100萬呢？）都可以諗吓嘅。嗱，而家賣廣告時段，如果對我粒卵有興趣，記得DM我，哈哈。」盡顯幽默感。

李賢曾自爆有人曾想徵求她的卵子。（IG@leeyin_leanne）