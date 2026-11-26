TVB新晉小花吳文懿，畢業於2022年第32期無綫電視（TVB）藝員訓練班，曾參演多齣劇集，包括《飛常日誌》、《虛擬情人》、《新聞女王》等，當中她憑在劇集《正義女神》中飾演「棄嬰媽媽」一角，20秒內演繹「喊笑切換」，令觀眾留下深刻印象，加上她五官甜美標緻，因此有「嫩版苟芸慧」美譽。近日，吳文懿大派福利，分享出席台慶當晚的花絮美照，戰衣性感程度爆燈，完全不輸一眾當家花旦！

TVB新晉小花吳文懿，畢業於2022年第32期無綫電視（TVB）藝員訓練班。（IG@manyi_ng_）

吳文懿有「嫩版苟芸慧」美譽。（IG@manyi_ng_）

吳文懿憑在劇集《正義女神》中飾演「棄嬰媽媽」一角，20秒內喊笑切換，令觀眾留下深刻印象。（劇集截圖）

黑色高衩晚裝大騷事業線 半蹲甫士盡顯誘人身段

吳文懿近日在Instagram上載多張台慶當晚於電視城外拍攝的美照，並簡單留言寫道：「Black dress 🖤」。從相片中可見，吳文懿將一頭長髮優雅盤起，留有幾縷微捲瀏海修飾臉型，更顯五官精緻立體。她身穿一襲黑色閃粉低胸高衩長晚裝，頸部配以同色系頸帶設計，既有高貴格調又不失野性美。

吳文懿近日在Instagram上載多張台慶當晚於電視城外拍攝的美照。（IG@manyi_ng_）

大曬傲人上圍。（IG@manyi_ng_）

整套戰衣最吸睛之處，莫過於抹胸心形領的剪裁，將其豐滿上圍與深邃事業線表露無遺，視覺效果極具震撼力。吳文懿擺出半蹲甫士，高衩裙襬隨之滑開，大騷一雙白滑修長美腿以及白皙香肩，整體造型集性感、優雅與女人味於一身，獲不少網民及圈中好友紛紛點讚，調侃她平時「禾稈冚珍珠」：「超靚女」、「真係超迷人啊，自信心大大提升咗好多呀」。

五官標緻。（IG@manyi_ng_）

呢個側面殺人。（IG@manyi_ng_）

流鼻血。（IG@manyi_ng_）

曾暴肥至200多磅 靠驚人毅力狠減近百磅不反彈

別看吳文懿如今擁纖瘦身形與白滑肌膚，其實她背後有著一段相當勵志的減肥血淚史。入行時，吳文懿曾因飲食不節制及生活習慣問題，導致體重一度飆升至210磅，身形極為圓潤，與現時的索爆模樣簡直判若兩人。

吳文懿曾在《正義女神》中搭戲佘詩曼。（IG@manyi_ng）

為了追求演藝夢想及重拾健康，她決心展開地獄式減肥計劃，用了3年時間，成功由210磅減至約110磅，激減100磅。回顧這段艱辛歷程，吳文懿曾透露自己試過最極端的減肥方法，試過在3日內急減7磅：「嗰時早、午、晚都游水。頭一兩日只食一個蘋果加少少菜，因為同朋友打賭，第三日索性含冰，真係瘦咗7磅，但之後食一碗米線，即刻肥返5磅，徒勞無功。」經歷過反彈的教訓後，她改變心態及方法，採用「長期飲食控制」、「規律運動」及「熱量赤字」，以健康方式慢慢減磅，並持之以恒。

吳文懿曾經是個肥妹仔。（IG@manyi_ng）

三年激減100磅。（IG@manyi_ng）

公開3年不反彈「減肥神級早餐」

吳文懿早前也分享一段短片教大家弄一個健康早餐，並指這3年來完全沒有反彈。她發文：「97kg ➡️ 50kg。呢個數字背後，唔係一朝一夕，而係無數個堅持嘅早晨。以前因為身形自卑，連鏡都唔敢照。但當我決定由最簡單嘅「早餐」開始改變，其實都唔係好難。今日分享嘅呢份早餐，好簡單、好樸素，但佢實實在在陪我減肥嘅日子食咗好多日。」

她透露自己每天早餐均會進食兩隻雞蛋和一個蕃薯，全因有足夠的蛋白質和優質的碳水，「奇異果和藍莓也是我最常搭配的生果，不但健康又可以令皮膚保持靚靚」。吳文懿坦言：「有人話減肥好痛苦，但對我嚟講，睇住自己一日一日變健康、皮膚變好、重拾自信，呢種快樂係可以好滿足。」

堅持運動。（IG@manyi_ng）

吳文懿分享減肥早餐。（IG@manyi_ng）

為追夢兼職按摩院接待員幫補生計

另外，吳文懿也坦言單靠TVB份糧難以維持生活，為了幫補生計，一邊在按摩店任職接待員、一邊做TVB藝人：「好彩我有個朋友肯畀我返佢間舖頭，按摩店嘅接待員。佢話冇乜嘢做就可以返去。（會不會有客人叫你落場按摩？）冇㗎，因為我返佢份工，個樣都幾kam，素顏戴眼鏡，都冇人留意到我。」她直言如果在外面打工，很難預先給出兩星期更表。言語間道出新人兼顧打工與等通告的無奈與艱辛。