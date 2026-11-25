現年47歲的周勵淇（Niki，前名周麗淇）2018年閃嫁失婚內地演員傅浤鳴（前名傅程鵬），2020年誕下囝囝Morris，轉眼間Morris今年已經6歲。向來極度保護家人的Niki，昨日（24日）難得在IG限時動態分享喜悅，透露囝囝首次參加校際朗誦比賽即一舉奪得冠軍，令她興奮直呼「開心過自己攞獎」！

周勵淇用心栽培兒子成長。（IG@nk830）

Niki與傅浤鳴在2018年突然宣布婚訊，但隨即傅浤鳴被爆曾離婚，更有網民質疑Niki是第三者。（IG@nk830）

周勵淇（Niki）與傅浤鳴甚少同框！（IG@sandy.lausinting）

晒冠軍旗仔及評分紙 激讚：爸爸媽媽為你感到驕傲

Niki在IG限時動態一連上載了兩張照片報喜。第一張相是一支印有「78th HONG KONG SCHOOLS SPEECH FESTIVAL 第七十八屆香港學校朗誦節 2026 WINNER 優勝者」字樣的藍白色冠軍旗仔。Niki在相片上方難掩激動之情，以文字寫道：「原來見到自己嘅小朋友攞獎係咁開心㗎，開心過自己攞獎🥰 恭喜你Morris，第一次參加校際朗誦比賽就能拿到冠軍🏆 確實唔容易，但係你做到了，爸爸媽媽為你感到驕傲❤️ 願你每天都開心快樂的成長❤️❤️」

第二張相則是比賽的評分紙，上面清晰寫住Morris獲得「87分」及名次「冠軍」，Niki更特意貼上一個寫有「CAMPEON」的金色獎盃貼圖。評判在評語欄對Morris給予極高評價，寫道：「聲音宏亮悅耳、態度從容、語速節奏有變化、富感染力、語音清晰、情感投入、言之有物、演繹感人、有視象、能展現詩文意境」，足見6歲的Morris完美遺傳了父母的演藝天份。

（IG@nk830）

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父子同周勵淇慶祝生日。（IG@nk830）

周勵淇透露老公唔想兒子正面曝光。（IG@nk830）

好低調。（IG@nk830）

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尊重傳統老公拒讓囝囝曝光 曾推母子檔廣告

雖然今次罕有分享囝囝的威水史，但Niki依然貫徹低調作風，未有讓Morris露面。她曾受訪透露，老公性格非常傳統，不希望兒子樣貌曝光，擔心會影響小朋友的正常生活，不想令人覺得他很特別。她甚至曾獲大品牌邀請拍母子檔廣告，但為了尊重老公意見亦決定推卻。其實Niki當年是在疫情高峰期懷孕，被迫留家不能外出，產後更一度出現情緒問題，需要約見心理醫生，幸好如今已完全痊癒。生B後近乎「神隱」4年專心湊仔的她，雖然老公主力在內地工作，但一家三口一直定居香港，近年Niki亦已全面復出投入演藝工作。

閃嫁傅浤鳴曾捲第三者風波 鮮少放閃避是非

Niki與傅浤鳴結婚多年，夫妻倆極少公開分享合照，亦鮮少互動。兩人於2014年因合作拍攝內地劇集《臥底》飾演夫妻而結緣，當時已傳出戲假情真，惟當時男方仍有家室。傅浤鳴與上海戲劇學院師妹前妻程愫結婚20年並育有一子，一直被視為圈中模範夫妻，卻在2017年3月突然宣布離婚。事隔僅三個月，傅浤鳴在同年6月即被影到與Niki在香港並肩而行，其後更一同前往德國，因而惹來外界質疑Niki介入他人婚姻，被指「小三上位」。雖然家姐周汶錡當時已強烈否認第三者傳聞，但Niki與老公自2018年閃婚後一直保持極度低調，似乎正是為了避免再惹來閒言閒語。

兩人在2014年合作拍攝內地劇集《臥底》。（微博@電視劇臥底）

傅浤鳴與前妻程愫結婚20年一直都是圈中的模範夫妻。（網上圖片）