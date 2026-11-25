現年67歲的「老戲骨」吳岱融，昔日憑經典劇集《絕代雙驕》中風度翩翩的「花無缺」一角深入民心，近年在《巨輪II》中飾演「高天鷲」霸氣形象深入民心，令人不寒而慄。雖然吳岱融戲內氣場懾人，但戲外卻是圈中公認的「愛妻號」兼親民暖男。1995年他與榮獲環球小姐香港區冠軍的鍾淑慧步入婚姻殿堂，兒子吳政樺（Justin）已經接近30歲，吳岱融更揚言恨抱孫。吳岱融兒子日前獲頒傑出員工獎，吳岱融驕傲發文：「誰能請到我兒子做他公司員工 便是那公司福氣」。

吳岱融認定與太太鍾淑慧是命中註定的緣分。（FB@吳岱融 Hugo Ng）

吳岱融和鍾淑慧育有一子吳政樺（Justin），吳政樺在英國完成學業後，投身電影特技工作。（FB@吳岱融 Hugo Ng）

吳岱融兒子吳政樺入職一年獲頒傑出員工獎：公司福氣

吳岱融日前在社交平台分享兒子獲頒發傑出員工獎的照片。照片中吳政樺站在台上，手持獎狀，靚靚仔仔又年輕有為。吳岱融透露，吳政樺入職一年便獲頒傑出員工獎，令吳岱融大為驕傲自豪，他說：「我曾經說過誰能請到我兒子做他公司的員工 便是那公司的福氣 要不你看他現任職的公司一年左右便發給他傑出員工獎.. 爸爸為你高興為你驕傲 我愛你 繼續努力 真系好鬼死開心嘅啫」。

劇中吳岱融飾演三哥的兒子花無缺，被譽為史上「最帥的花無缺」。（網上截圖）

吳岱融和鍾淑慧育有一子吳政樺（Justin），吳政樺在英國完成學業後，投身電影特技工作。吳岱融表示只要是兒子想去做的，作為父母都會支持。（受訪者提供）

英國學院畢業回流新加坡投身電影特技工作

吳岱融與鍾淑慧於1989年因合作拍劇集《人·鬼·狐》而認識，拍拖6年後註冊結婚，鍾淑慧婚後淡出兼定居新加坡。吳岱融鍾淑慧婚姻亦出現過考驗，在結婚第7個年頭，兩人因經濟壓力而搬往新加坡和內地居住，因而產生磨擦，更曾想離婚，當年鍾淑慧以「一條死路」來形容二人關係，直至吳岱融因一次意外入院，被老婆溫柔與諒解打動，令他更珍惜這段關係，一改以往爛玩性格，挽回家庭。吳岱融近年不時到內地、馬來西亞及新加坡工作，本身在多地持有物業，但因兒子吳政樺從英國學成回流新加坡，做電影電腦特技工作，因此一家人長居新加坡發展。

現年62歲的鍾淑慧在1987年環球小姐選拔賽中奪得香港區冠軍及最具氣質獎，近年間中接劇及廣告賺零用錢，生活無憂。鍾淑慧在TVB期間曾任主持及拍劇，但發展平平，直至90年代中期轉戰影圈。

吳岱融兒子入職一年獲頒傑出員工獎。（吳岱融 融生活）