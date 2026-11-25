現年33歲的無綫藝人關曜儁（Leo）憑處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「大隻仔」一角深入民心，2023年與圈外太太楊韻璇（Twinkle）結婚後，三年間先後迎來長女凱妃、次子Torres及今年5月搶閘出世的幼子Tyrone，順利達成婚前約定的五口之家願望。家庭事業兩得意的他，近日專程帶家人為媽媽慶祝生日，並在社交媒體罕有寫下感性心聲，自爆26歲前仍與母親同房而睡的「媽寶」往事，更重提搬離家園後的辛酸低潮與感人一幕！

關曜儁。（IG@leokwan）

關曜儁在《愛‧回家》曾演島大學生「范柳元」（電視截圖）

幼子Tyrone今年5月搶閘出世。（IG@leokwan）

凍齡靚媽緊緻膚質驚艷全網

關曜儁今次特意安排家人到高級鐵板燒餐廳為母親賀壽，並在社交平台曬出溫馨合照寫道：「媽媽生日快樂」。相中所見，壽星關媽媽身穿簡約白色襯衫現身，一頭短髮造型清爽俐落，對著鏡頭流露開朗親切笑容，臉上膚質緊緻、氣色紅潤，狀態年輕到爆，保養功力超班！照片曝光後，大批網民紛紛湧入留言激讚「媽媽好靚女」、「媽媽好後生吖」，兩母子同框畫面溫馨滿瀉。

為凍齡靚媽賀壽。（IG@leokwan）

好幸福啊！（IG@leokwan）

關媽媽keep得好好啊。（IG@leokwan）

自認曾是「媽寶」

慶生之餘，關曜儁亦在帖文中罕有剖白成長心路，自爆當年26歲的自己其實仍與母親同睡一間房，直至某一日突然下定決心向媽媽宣告「阿媽我要搬啦」，結果短短一個星期內便極速搬走獨立生活。他坦言搬出去後正值疫情爆發加上生意停業，對於一直以來習慣當「媽寶」、從不用自己打理家頭細務的他而給不了家用，只能咬緊牙關挨過低谷。

自爆26歲仍同房瞓。（IG@leokwan）

母親落車留「一句話」暖心破防

轉眼間搬出來獨自打拼七年，關曜儁終於憑雙手闖出一片天，有能力讓家人過上好日子。他感性分享某日親自駕車送媽媽回家時，母親在落車一刻突然對他說：「仔！多謝你俾咗咁安穩嘅生活我。」一句樸實卻沉甸甸的肯定令他瞬間破防，隨即在帖文中深情向母親致謝：「媽，多謝你溫馨的目光，經常教我堅毅望著前路，仲叮囑我跌倒不應放棄。」一番真情流露既暖心又催淚。

關曜儁憑雙手闖出一片天。（IG@leokwan）

獲母親一句多謝。（IG@leokwan）

奮鬥逆襲創觀塘旗艦海景健身室

事實上，關曜儁的奮鬥史向來相當勵志。今年5月迎來細仔「關三弟」出世後，他曾笑言養育三名子女開支龐大一度公開急搲撈，更搞笑自爆被太太勒令「唔該你紮咗佢」。回顧事業路，他當年與吳偉豪、周嘉洛等同為無綫第28期藝員訓練班同學，投考足足三次才成功入讀，期間曾一邊做月薪僅五千元的保安、一邊地獄式健身減肥追夢；而他的健身教練副業亦愈做愈好，從最初與兩名教練合租觀塘工廈一個無窗細單位教班起步，憑毅力愈搬愈大，如今其健身中心更被譽為全觀塘區最靚健身室，坐擁獅子山及維港無敵海景。

同太太好sweet。（IG@leokwan）