近年港人北上吃喝玩樂已成常態，不少人為方便消費，都會用回鄉證實名認證開通內地電子錢包。不過，HOY TV節目《一線搜查》日前（23日）報道一單極為驚嚇的民生熱話，揭發不少港人的回鄉證疑被盜用，導致微信支付名下無故綁定了多個陌生人錢包！節目主持之一的林靜莉（Jeannie）隨即在IG限時動態拍片，親自教大家點樣檢查同拆解，提醒市民切勿墮入洗黑錢陷阱！

《一線搜查》一班靚女主持。（ig@jeannie_lam_）

網民揭發不少港人的回鄉證疑被盜用，導致微信支付名下無故綁定了多個陌生人錢包！（《一線搜查》截圖）

網民揭發不少港人的回鄉證疑被盜用，導致微信支付名下無故綁定了多個陌生人錢包！（《一線搜查》截圖）

《一線搜查》8同事3人中招 未開通錢包照被盜用

《一線搜查》節目組抽樣實測8位同事，結果竟然有3人中招，比率極高！由於一張回鄉證最多可綁定5個賬戶的錢包，有中招同事一查之下，驚見名下多了兩個不屬於自己的陌生戶口。

最令網民心寒的是同事Angela的個案，她本身從未開通過該內地電子錢包，亦從未做過實名登記，只為幫節目組測試才首次開通，點知一開已經被綁定了兩個陌生賬戶，其中一個更名為「摩登潮流27號」，明顯被用作賣鞋的商店戶口。Angela受訪時直呼無辜又擔心：「我驚訝嘅位置係原來我從來冇用過、亦都冇做過實名登記，已經可以俾人盜用咗囉……佢雖然表面上係做呢啲買賣啦，但我點知佢背後會唔會攞嚟做洗黑錢，或者運毒或者其他不法嘅交易？而你又用咗我個證件喎。」

抽查8位同事，竟有3人中招！命中率都好高！（《一線搜查》截圖）

同事Angela從未做過實名登記都中招，仲要被開三個賬號。（《一線搜查》截圖）

抽查8位同事，竟有3人中招！（《一線搜查》截圖）

林靜莉拍片親解 教6步自查兼Delete

眼見情況普遍，主持林靜莉特地在IG Story拍片向網民派定心丸兼教路。她在片中直言：「而家有一啲人嘅微信賬戶呢，無啦啦會有一啲陌生人嘅錢包，喺你唔需要接受嘅情況下呢，佢已經會加咗喺你個賬戶嗰度㗎喇。咁就如果佢哋用你嘅錢啊，或者做一啲咩衰嘢呢，要追究嘅話呢，最後尾就可能你就要負責任。」

她又驚嘆原來出事的人極多：「我哋同事八個有三個呢，入返去自己個賬戶呢係有其他不知名嘅錢包。咁如果你哋見到呢，你哋就delete就OK喇，但就唔好delete咗自己嗰個囉！」

林靜莉係鍾慧冰女兒。（ig@jeannie_lam_）

林靜莉提大家要小心。（ig@jeannie_lam_）

仲教大家要跟住指示，check清楚自己身份有冇被盜用。（ig@jeannie_lam_）

林靜莉更在片尾貼心附上截圖，逐步教大家點樣檢查名下有否陌生戶口：

1.打開微信，撳入「錢包」；

2.揀選最底的「客服中心」；

3.點擊「消費者保護」，再揀選「幫助中心」；

4.在「實名問題」一欄點擊「查詢、管理名下賬戶」；

5.按「前往查詢」，選擇證件類型（如回鄉證），輸入本人姓名及證件號碼；

6.完成人面識別驗證後，即可查看名下所有綁定的錢包賬戶，一旦發現陌生戶口應即時註銷關閉。

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方保僑揭「換臉」呃驗證 律師警告隨時被捕

至於為何做足實名認證仍會中招，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑在節目中拆解，騙徒除了會將真人資料綁定落舊有的「殭屍戶口」，更可能會製造假證件，將真人的證件資料配上騙徒自己的樣貌「Key」落去，直接用自己塊面呃過人面識別系統。他提醒市民向酒店或旅行社提交證件副本時，務必在副本上註明用途，減低資料外洩風險。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑在節目中拆解，騙徒除了會將真人資料綁定落舊有的「殭屍戶口」，更可能會製造假證件。（《一線搜查》截圖）

隨時孭洗黑錢罪

執業律師陳柏豪亦發出嚴厲警告，指電子錢包本質上等同銀行戶口，萬一被不法集團用來網絡詐騙或洗黑錢，警方追查時會優先懷疑證件持有人，隨時有機會突發上門拘捕！他呼籲中招市民千萬不要置之不理，除了要即時解綁關閉陌生錢包外，亦必須：向電子支付平台作出書面投訴並保留紀錄；盡快向警方報案；若發現陌生賬戶內有非本人進行的資金往來紀錄，懷疑涉及洗黑錢，更有責任向政府轄下的「聯合財富情報組」申報。

相關支付平台回覆節目組查詢時強調，開戶及資金使用均需核驗身份信息，他人無法隨意綁定或使用，且實名各賬戶資金獨立管理、互不打通，不常用賬戶不會影響常用賬戶安全，用戶可按頁面提示自行關閉。