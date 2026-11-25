DJ少爺占與當奴日前在節目《聖艾粒LaLaLaLa》中大談投訴鄰居經歷，當奴直言自己試過多次致電管理處投訴；而少爺占則自爆未為人父前，曾因隔籬屋小孩在走廊嬉戲太嘈吵，忍無可忍開門喝止對方：「喂，唔好喺走廊玩吖喂！」令人意想不到的是，當年該名「嘈吵細路」，長大後竟然入行成為演員並與他相認，原來就是林家熙（Locker），而Locker亦有在節目片段下留言回應：「呢個就係我立志要入行做演員嘅原因！」

DJ少爺占與當奴日前在節目《聖艾粒LaLaLaLa》中大談投訴鄰居經歷。（IG@ilubtv）

多年前開門喝止鄰居小孩「唔好喺走廊玩」 驚揭是Locker全場震驚

少爺占指當時尚未成為爸爸，曾叫隔鄰的小孩別在走廊嬉戲，他在節目中還原事件經過：「我出面都有個小朋友係嘈㗎嘛以前，因為你要睇吓佢幾大先，我見佢都8、9歲啦，都有性啦，係咪呀？一開門『喂，唔好喺走廊玩吖喂！』跟住閂門，跟住大個咗之後，佢話返畀我聽：『我就係住喺你隔籬嗰個人喇。』」當奴等全場異口同聲：「吓！」而少爺占此時就驚爆：「嗰個人就係Locker（林家熙）喇，而家演員嘅Locker。」全場聽到故事發展立即拍掌，少爺占續說：「我話，嘩，我大得咁慢嘅？我而家好似同你差唔多年紀咁嘅。」當奴就回應：「所以你對人真係要好好呀！」Jacky就隨即補刀：「我諗係佢童年陰影嚟㗎。」

少爺占指當時尚未成為爸爸，在節目中還原事件經過：「我出面都有個小朋友係嘈㗎嘛以前，因為你要睇吓佢幾大先，我見佢都8、9歲啦，都有性啦，係咪呀？一開門『喂，唔好喺走廊玩吖喂！』跟住閂門」（IG@ilubtv）

少爺占：「跟住大個咗之後，佢話返畀我聽：『我就係住喺你隔籬嗰個人喇。』」（IG@ilubtv）

當奴等全場異口同聲：「吓！」而少爺占此時就驚爆：「嗰個人就係Locker（林家熙）喇，而家演員嘅Locker。」（IG@ilubtv）

當年仍是小朋友的Locker，應該與被少爺占喝止時差不多年紀。（IG@locker94）

Locker多年後與少爺占相認。（IG@locker94）

全場聽到故事發展立即拍掌。（IG@ilubtv）

少爺占續說：「我話，嘩，我大得咁慢嘅？我而家好似同你差唔多年紀咁嘅。」（IG@ilubtv）

當奴就回應：「所以你對人真係要好好呀！」Jacky就隨即補刀：「我諗係佢童年陰影嚟㗎。」（IG@ilubtv）

少爺占急補鑊讚Locker靚仔 本尊回覆：呢個係我立志入行嘅原因

少爺占見狀急忙為自己辯護，指Locker重提舊事並非要算賬，更順勢大讚對方童年外貌「補鑊」：「佢講返畀我聽，唔係話我鬧佢嘅，佢話係我鄰居啫！（當奴：咁唔通話你咩？少爺占～）你知我一出道已經全香港人識我啦，咁可能佢記得當年有個明星住佢隔籬啦，我自己都好記得，有個細路仔幾靚仔，眼大大咁……」不過當奴就叫他無謂再兜：「你唔使講呢啲喇。」節目精華片段在IG掀起熱議，更成功釣出Locker親自留言：「呢個就係我立志要入行做演員嘅原因！」少爺占亦重演當年口脗搞笑回覆：「衰仔！」

少爺占見狀急忙為自己辯護，指Locker重提舊事並非要算賬：「佢講返畀我聽，唔係話我鬧佢嘅，佢話係我鄰居啫！（當奴：咁唔通話你咩？少爺占～）」（IG@ilubtv）

少爺占順勢大讚對方童年外貌「補鑊」：「你知我一出道已經全香港人識我啦，咁可能佢記得當年有個明星住佢隔籬啦，我自己都好記得，有個細路仔幾靚仔，眼大大咁……」（IG@ilubtv）

不過當奴就叫他無謂再兜：「你唔使講呢啲喇。」（IG@ilubtv）