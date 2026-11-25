現年71歲、有「御用惡人」之稱的前TVB藝人李鴻杰，曾效力無綫長達20年，演過超過800部電視劇，當中以1997年版《天龍八部》中「四大惡人」之首段延慶最為深入民心，一頭金髮兼面無表情的冷酷造型至今依然經典。自2019年拍畢《使徒行者3》後，他便偕太太全面移居內地（定居福建）長駐發展。雖然他在幕前向來以兇狠反派形象示人，但現實生活中卻是不折不扣的廿四孝「愛妻號」；日前適逢他與太太結婚49周年紀念，他罕有在社交媒體高調放閃，兩人慶祝的地點與甜蜜舉動更引來不少網民大呼驚喜！

李鴻杰。（FB@Bruce Li Hung Kit）

《天龍八部》中「四大惡人」之首段延慶最為深入民心。（微博圖片）

甜蜜咀嘴慶結婚49周年

從李鴻杰分享的慶祝照片所見，兩夫婦並未選擇星級酒店或大排筵席，反而極度貼地走進平民大排檔低調慶祝，作風相當親民。畫面中兩人面對面坐在卡位，齊齊手捧一個精緻朱古力蛋糕，蛋糕牌面上寫有「Happy 49th Anniversary」字樣；只見兩人全程笑容滿面、精神奕奕，在相機鏡頭前更毫不扭捏地當眾甜蜜咀嘴，結婚近半世紀依然恩愛如熱戀情侶，平淡卻溫馨的畫面羨煞旁人。

平民大排檔低調慶祝。（FB@Bruce Li Hung Kit）

甜蜜咀嘴。（FB@Bruce Li Hung Kit）

感性告白「感恩有妳」

李鴻杰在帖文中感性寫道：「不經意在我們的婚姻路上走過49個年頭，感恩有妳一直相伴。」簡簡單單一句話，道盡近半世紀相濡以沫的夫妻深情。今次兩人以接地氣方式慶祝結婚49周年，大批網民紛紛湧入留言區送上祝福，大讚「羨煞旁人」、「好恩愛～日日像拍拖」、「好Sweet呀」。

羨煞旁人。（FB@Bruce Li Hung Kit）

校園舞蹈組定情

李鴻杰與太太相愛相守49載、明年便迎來「金婚」大日子，兩人青梅竹馬的愛情故事同樣令人津津樂道。李鴻杰曾透露，演戲並非其最初本行，他自小醉心跳舞，而太太正是比他低幾級的中學師妹；兩人在中學時期一同參加校內舞蹈組結緣，惟那個年代校風純樸，中學生不能談戀愛，兩人直至中學畢業後才正式開始拍拖，其後更雙雙投身演藝圈擔任舞蹈員，無論去到哪裡都有影皆雙，最終於1977年拉埋天窗並育有一子，恩愛至今。

網民紛紛送上祝福。（FB@Bruce Li Hung Kit）

近年長駐內地拍劇的他，對太太依然體貼入微，他曾坦言北上工作並非每次都會帶太太同行，只會挑選環境較舒適的劇組才帶她相伴：「因為拍戲很辛苦，有時去荒山野嶺的落後山區，我有戲拍不會悶，太太陪在一邊呆等會好辛苦。」一句話盡顯鐵漢柔情。