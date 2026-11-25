有「蟲草大王」之稱的57歲商人陳恩德，近日被揭財政「爆煲」，相隔26年後再度被法庭頒令破產。由於陳恩德早年曾傳出落力追求視后李佳芯（Ali）而鬧出緋聞，昨日（24日）Ali為主演的舞台劇《見面即地獄》進行綵排探班時，便被傳媒追問有否留意對方破產的消息。Ali聞言表現驚訝，更即時劃清界線，直言兩人早已斷聯！

黑色喜劇舞台劇《見面即地獄》，日前舉行傳媒排練探班，更宣布加開12月26日8pm「終極尾場」。（《見面即地獄》綵排相片）

陳湛文、李佳芯選演的「命案羅生門」， 劇情講述 Winnie（李佳芯 飾）剛踏入房間，驚見一具女屍，而房內竟只有身穿女裝的「白先生」（陳湛文 飾）一人。（《見面即地獄》綵排相片）

聞陳恩德破產感驚訝 重申當年僅慈善合作

被問到有否留意陳恩德再度破產的新聞，Ali一臉驚訝地表示：「唔知，冇留意到，因為最近都忙宣傳和綵排舞台劇。」

當年緋聞爆出後，有指Ali的舊東家TVB曾要求陳恩德遠離她。被問到自當年風波後，對方有否再聯絡她時，Ali大方回應並再次釐清雙方關係：「當時是一個慈善合作的Project，之後都沒見面聯絡了。」

李佳芯透露已跟陳恩德冇聯絡。（網上圖片）

「蟲草大王」相隔26年再破產 一家四口齊「陪葬」

其實陳恩德今次破產可謂相當慘烈。繼2000年首度破產後，他於今年10月27日再度遭法庭頒令破產，其一手創立的「寵物藥妝」已全線執笠，欠債逾億元，連位於大圍瑞峰花園的物業亦淪為銀主盤。更甚的是，其年僅20歲出頭的長子、妹夫及外甥亦在半年內先後被頒令破產，一家四口齊齊踏上破產之路。

回顧2021年底，陳恩德被指與Ali秘戀一年，當時更盛傳他斥資35萬元給女方拍微電影，惟Ali隨即發長文決絕落閘，明言「從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間」，如今兩人早已各不相干。

「蟲草大王」陳恩德又破產。（資料圖片）