有「蟲草大王」之稱的57歲陳恩德（Mark）曾先後創辦「御藥堂」及「寵物藥妝」，近年屢傳陷入財困，欠下逾億元巨債。市場近日揭露，他以個人及公司名義持貨多年的兩個大圍瑞峰花園單位及三個車位已遭銀主沒收，合共叫價3,255萬元推出市場放售。法庭資料顯示，陳恩德已於今年10月27日正式被法庭頒令破產，是繼2000年初破產後，相隔26年再度破產。

有「蟲草大王」之稱的57歲陳恩德（Mark）曾先後創辦「御藥堂」及「寵物藥妝」，近年屢傳陷入財困，欠下逾億元巨債。（Facebook@蟲草大王 陳恩德）

再度破產。（資料圖片）

金融風暴破產憑「御藥堂」翻身 沙士時期曾被嘲發國難財

回顧陳恩德大起大落的營商生涯，公屋出身的他早年任職股票經紀，曾坐擁千萬身家，惟1997年亞洲金融風暴投資失利欠債數百萬，於2000年初首度破產並失去所有金融牌照。破產期間，陳恩德受董建華提議的「中藥港」啟發，轉行由中藥學徒做起，2002年創辦「御藥堂」，翌年趁「沙士」疫情代理板藍根再度致富，並於2004年正式解除破產令。陳恩德曾在接受訪問時坦言當時被別人指責發國難財，但為了生存，亦無可厚非。陳恩德其後成功將公司上市，並於2022年悉售持股套現6,300萬元。

趁「沙士」疫情代理板藍根再度致富。（影片截圖）

陳恩德與多位圈中人如米雪、三哥苗僑偉均是好友。（資料圖片）

米雪在廣告中那句洗腦式對白「藥箱都變成首飾箱」，原來亦出自陳恩德的手筆。 （Facebook@蟲草大王 陳恩德）

「寵物藥妝」曾贊助《愛．回家之開心速遞》 現已全線結業

2018年陳恩德創立「靝仁生物技術投資」推出「寵物藥妝」品牌，並與屈臣氏合作發展「Wats Petmacy」，全盛時期全港擁有逾百個銷售點，寵物藥妝更因贊助《愛．回家之開心速遞》，於劇中「威龍廣場」設立寵物藥妝店舖而為人熟識。然而自2024年結束與屈臣氏合作後生意每況愈下，「寵物藥妝」現已全線結業。

2018年陳恩德創立「靝仁生物技術投資」推出「寵物藥妝」品牌。（Facebook@蟲草大王 陳恩德）

寵物藥妝更因贊助《愛．回家之開心速遞》，於劇中「威龍廣場」設立寵物藥妝店舖而為人熟識。（Facebook@蟲草大王 陳恩德）

積極拓展公司業務 瓣瓣蝕錢結業收場

近年陳恩德亦涉獵其他生意，2018年他以私人投資創立「御一（RONE）」，選址在銅鑼灣及觀塘開設共享空間，總投資兩億元，惟其後因疫情爆發，共享空間收入大跌九成，最終結業。2021年市場流行NFT（非同質化代幣），陳恩德以「仍志集團」主席身份宣布，與阿布扎比一間區塊鏈技術公司Ammbr合作發行寵物NFT，並聲稱將在新加坡、日本及美國等十個地區或國家建寵物主題公園，其中香港試點，預計2024年落成，但項目最終因市況問題，雙方擱置相關計劃，有傳蝕了數千萬元。2022年陳恩德看好寵物美容前景，斥資300萬元在何文田開立集團首間寵物美容及寄宿中心，主打奢華風格，設備有美容、室內泳池等，惟最終結業收場。

近年陳恩德亦涉獵其他生意，但瓣瓣蝕錢結業收場。（Facebook@蟲草大王 陳恩德）

擁逾50架古董車泊滿2層停車場 曾舉辦玩具個人展

陳恩德早在兒時已對勞斯萊斯著迷，發跡後開始收藏古董轎車與名牌超級跑車，他用年半時間便買了超過50架的古董車並泊滿2層停車場，他更幾乎有齊勞斯萊斯Phantom I至VII型號。除了收藏古董車之外，他亦有收藏玩具，更曾為玩具舉辦玩具個人展，包括70及80年代的一些玩具及卡通人物，如超人迪加、幪面超人、鐵甲萬能俠、鐵人18及電腦奇俠等角色。

曾舉辦玩具個人展。（Facebook@蟲草大王 陳恩德）

努力打拼創立醫藥王國 老婆逝世父子關係疏離

陳恩德經過多年打拼，成功打造出蟲草醫藥王國，但他卻因生意而忽略家庭，他曾在破產時，立志要賺錢給家人最好的生活，但無奈到功成利就之時，爸爸、太太在9個月內先後離去，而兩個兒子亦因聚少離多而疏離，唯一全家福是過年吃飯而拍，兒子讀到中五也只曾送他上學2次，據知兒子怪責他一直冷落了媽媽。

「蟲草大王」陳恩德感激亡妻當年的不離不棄。（受訪者提供）

曾高調追求李佳芯轟動全城 打本百萬助開拍微電影

陳恩德最為娛樂圈熟知的事件，莫過於2021年底被傳與前TVB花旦李佳芯（Ali）秘戀，有指陳恩德在九龍塘畢架山豪宅內的草地花園準備了人造雪景氹李佳芯，二人更即場自拍，又指陳恩德曾為打動Ali芳心，豪言要大灑金錢「力捧」Ali事業更上一層樓，有傳Ali首次執導一部有關腦退化症的微電影，便是由陳恩德「打本」百萬開拍，讓Ali集監製、導演及演員於一身，讓她一償期盼已久的幕後工作。不過其後李佳芯罕有發表聲明與陳恩德劃清界線，並強調「從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間」。

有指陳恩德在九龍塘畢架山豪宅內的草地花園準備了人造雪景氹李佳芯，二人更即場自拍。（Facebook@蟲草大王 陳恩德）

人造雪景。（IG@aliaime）

有傳Ali首次執導一部有關腦退化症的微電影，便是由陳恩德「打本」百萬開拍。（IG@aliaime）

Ali澄清。（IG截圖）

「翻版李佳芯」蔡潔頂替出席發布會 不滿TVB安排抽起千萬廣告

其後陳恩德旗下公司舉行活動發布會，原定獲邀出席的李佳芯未有現身，陳恩德公開炮轟TVB提出「唔可以單獨影相、上台唔能夠接近陳生、訪問唔能夠同陳生做」等不合理及不尊重要求，最終活動改由王丹妮、羅孝勇及被封為「翻版李佳芯」的蔡潔頂上，他更一度揚言抽起在TVB逾千萬元的廣告費，轉投ViuTV落廣告。自此風波後，陳恩德行事轉趨低調，直至去年起屢傳財困及被追債。

陳恩德旗下公司舉行活動發布會，原定獲邀出席的李佳芯未有現身，陳恩德公開炮轟TVB提出「唔可以單獨影相、上台唔能夠接近陳生、訪問唔能夠同陳生做」等不合理及不尊重要求，最終活動改由王丹妮、羅孝勇及被封為「翻版李佳芯」的蔡潔頂上。（資料圖片）