現年45歲的前TVB花旦李施嬅（Selena）近年憑《金宵大廈》及《新聞女王》系列人氣急升，除了專注影視發展外，她也不斷突破自己，積極開拓不同範疇，當中包括進駐小紅書，不時拍片分享生活日常、護膚心得、運動習慣及個人心聲，大受網民歡迎。近日，李施嬅還化身豐胸達人，上載了一段教學短片，公開自己的「美胸秘籍」，教導一眾女性如何透過針對性訓練改善胸型、練出迷人「事業線」，並親自示範多個健身動作，火速吸引大批網民讚好。

李施嬅憑《金宵大廈》及《新聞女王》系列人氣急升。（IG@selenaleelalee）

李施嬅Keep得好好。（IG@selenaleelalee）

李施嬅近日拍片叫大家練出自己想要的胸型。（小紅書截圖）

打破「練胸變瘦」迷思 教用適中重量練出緊緻線條

影片中，身穿啡灰色貼身運動套裝、大騷纖腰的李施嬅，點出不少女生不敢練胸的常見誤區：「大部分的女生呢都不敢練胸部，因為呢怕越練越瘦，其實這樣是大錯特錯的。」她以練臀作比喻，解釋胸部肌肉與身體其他部位一樣具有支撐作用，只要將底層肌肉練得緊緻及飽滿，胸部便會自然向上提拉及往前挺。她亦笑言大家無需擔心會練成「大力水手」般誇張，只需配合適中重量即可，初學者更可由1至2斤的啞鈴或水樽入手，再循序漸進增加重量。

李施嬅教大家正確練胸。（小紅書截圖）

李施嬅好fit。（小紅書截圖）

親身示範5大美胸動作 針對副乳、下垂及事業線

隨後，李施嬅移步到健身房親身示範5個針對胸部的訓練動作，並建議每星期練習3次，每次每個動作做15下、共做4組，一個月之後便會發現胸部慢慢變得豐滿。她在片中詳細拆解各個動作的功效，包括：啞鈴推胸，她說作為練胸的基礎動作，主要鍛鍊胸大肌，令整個胸型在視覺上顯得更飽滿、變大。

李施嬅說跟著她的去做，一個月後，胸部慢慢會變豐滿。（小紅書截圖）

李施嬅示範啞鈴推胸。（小紅書截圖）

第二是啞鈴飛鳥，李施嬅說有助令胸型更集中及緊緻，同時兩側「副乳」也會顯得平滑。第三是并手窄推，專門刺激胸大肌內側，幫助胸型集中，有助練出明顯的「事業線」。第四是啞鈴仰臥上拉，李施嬅躺在瑜伽墊上並微抬臀部進行動作，藉此從不同角度刺激胸部，幫助提拉上胸，有效改善下垂感。最後則是掌上壓：同時鍛鍊胸大肌、前肩、三頭肌及核心肌群，能增強胸部力量並托高胸部，令胸部看起來更挺。

好認真。（小紅書截圖）

這動作可以幫胸型。（小紅書截圖）

運動後加插低強度有氧 網民大讚Fit爆又實用

完成一系列力量訓練後，李施嬅亦不忘提醒大家進行10至15分鐘的低強度有氧運動，例如行跑步機或划船機，以促進血液循環及減少運動後的肌肉緊繃感。片尾，她還對鏡頭舉起雙手拇指為大家打氣，鼓勵網民「做運動一定要堅持，加油哦！」。片段曝光後，不少網民紛紛留言表示要立即跟着練習，也大讚李施嬅顏值凍齡、身形Fit爆：「點解你40幾歲都好似少女咁」、「好美身材好好」、「臉部也好緊緻」、「太美太有氣質了」、「好用心啊」、「身材很有說服力」。

令副乳變得更平滑。（小紅書截圖）