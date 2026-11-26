現年79歲林子祥與65歲的老婆葉蒨文 (Sally) 結婚30年仍然恩愛，近年時常孖住出騷，早前林子祥更陪葉蒨文回到南京尋根，兩人出雙入對接受訪問，相當甜蜜。近日林子祥與葉蒨文接受內地主持人徐巍訪問，驚揭林子祥原來連100蚊都沒有？

林子祥葉蒨文是圈中模範夫妻。（微博@葉蒨文)

譚詠麟掌鏡自拍，與成龍、曾志偉、林子祥及葉蒨文同桌合照，星光熠熠。（微博照片）

葉蒨文爆林子祥100蚊都無

林子祥與葉蒨文近日接受主持人徐巍訪問。主持人問到兩人「家裏誰管錢？」葉蒨文舉手又縮手，再望一望林子祥，兩人爆笑出聲。葉蒨文笑言：「他不知道他有多少錢哈哈哈！」葉蒨文續說：「他常常會說：『你有沒有100塊？』（我說：）你去哪裏？我說我多給你一回。他還說不用不用。」葉蒨文又透露，兩人對唱歌要求都很高，「一點點痰我們都緊張死了，現在特別多。」

Sally與老公林子祥。(葉蒨文微博)

葉蒨文與林子祥前妻吳正元相處融洽

林子祥有過兩段婚姻，1980年他與華納唱片香港區總經理吳正元結婚，婚後育有一子一女。1983年吳正元安排林子祥與葉蒨文合唱《重逢》，兩人因而結緣，之後林子祥更為葉蒨文寫下成名作《零時十分》，其後兩人合唱不少歌曲，更傳出緋聞，但由於林子祥當時已有妻室，惹來不少閒言，葉蒨文更曾在1992年勁歌金曲頒獎典禮上向林子祥公開「示愛」：「好多人都傳我同阿LAM拍拖……無論如何，我都係咁愛你。」此言一出，即時惹來不少爭議。最後吳正元與林子祥在1995年離婚，林子祥在離婚翌年就與葉蒨文結婚，至今十分恩愛。吳正元近年在接受電台訪問時談及過往婚姻，她坦言已經釋懷，今與前夫林子祥是好朋友關係。而三人更一起出席大仔林德信的婚禮，關係不俗。

葉蒨文林子祥曾接受內地珠江頻道訪問，葉蒨文提及嫁林子祥的原因，「我諗係我嫁俾佢嘅原因，佢畀我好多自由。」葉蒨文補充道：「因為我真係冇見過一個肯俾我做自己嘢嘅男朋友。」葉蒨文愛唱歌演戲，與朋友出去聚餐，林子祥都願給予自由。葉蒨文形容「婚姻都係一個Job」，兩公婆要尊重兩人空間，學習如何與對方相處。林子祥又透露與葉蒨文均不記得結婚紀念日，但認為是好事。

林子祥及葉蒨文接受內地主持人徐巍訪問。（抖音@徐巍）

葉蒨文爆是家裏管錢的人。（抖音@徐巍）

葉蒨文爆笑。（抖音@徐巍）