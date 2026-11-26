現年47歲的前TVB花旦廖碧兒（Bernice），自2011年離巢淡出幕前後成功轉型為商界女強人，近年她除了在法國擁有個人酒莊及經營紅酒生意外，更豪擲7位數進軍咖啡市場推出自家養生冷萃咖啡品牌「Qi Coffee」，事業版圖愈做愈大。日前廖碧兒再度獲香港大學邀請擔任客席講師，連續第三年登上港大講台傳授投資經驗！

廖碧兒自2011年離巢淡出幕前後成功轉型為商界女強人。（IG@berniceliuofficial）

大騷長腿！（IG@berniceliuofficial）

專注於紅酒生意。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒連續三年擔任港大客席講師 為家族財富管理碩士生授課

廖碧兒在社交平台曬出照片，相中所見，她以一身幹練優雅的職場女強人造型現身香港大學「港大家族財富管理（HKU Family Wealth Management）」碩士課程課室，她在台上向一眾學生授課，氣場十足。為了讓學生更深入了解紅酒及烈酒作為「熱情投資（Passion Investment）」的市場價值，廖碧兒準備了多支來自法國及意大利的佳釀到場，更與一眾師生舉杯暢飲交流，氣氛融洽，她亦獲校方頒發感謝狀以表謝意。

連續三年擔任港大客席講師。（IG@berniceliuofficial）

分享經驗。（IG@berniceliuofficial）

氣場十足。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒之前亦曾在香港大學擔任客席講師。（小紅書圖片）

廖碧兒法國知名商學院進修兼考獲品酒師牌 投資7位數創辦咖啡品牌

廖碧兒在2001年奪得國際華裔小姐冠軍後加入TVB，2011年離巢後毅然前往法國知名商學院INSEAD進修工商管理課程，並考獲WSET專業品酒師資格，更斥資千萬在法國波爾多購入酒莊釀造自家品牌紅酒，由昔日花旦蛻變成國際級葡萄酒專家。除了深耕紅酒事業之外，廖碧兒近年亦積極拓展飲食版圖，投資7位數研發自家罐裝養生冷萃咖啡品牌「Qi Coffee」，更憑藉該創業項目入選「SC WIN現創未來企劃2026」勇奪「人氣大獎」。如今連續三年獲港大邀請向碩士生分享實戰經驗，實力備受學界及商界肯定！

廖碧兒考獲品酒師牌。（IG@berniceliuofficial）

積極拓展飲食版圖。（IG@berniceliuofficial）

進軍咖啡產業推出自家品牌「Qi Coffee」。（IG@berniceliuofficial）