內地女演員王玉雯近年演藝與商業版圖齊飛，惟近日卻因接下主打「真皮草」的品牌代言，惹來大批網民反感甚至發起抵制。由於王玉雯一向在社交平台大曬愛寵日常，建立出愛護小動物的形象，如今卻與主營狐狸毛、龍貓毛等「真皮草」品牌扯上關係，令不少網民直呼「不能接受」，事件更一度衝上熱搜榜前列。

愛寵人設撞上真皮草品牌，網民拒買單。（品牌宣傳圖）

王玉雯經常在社交平台分享愛寵日常。（微博圖片）

建立愛護小動物的形象。（微博圖片）

相關詞條登上熱搜。（微博）

愛寵人設撞上真皮草品牌

王玉雯向來喜歡在社交網分享與寵物狗相處的點滴，曾多次流露對毛孩的疼愛，更曾坦言「小狗均勻喘息帶來安全感」，在不少觀眾及粉絲心中留下温柔愛心爆棚的印象。然而，當外界發現她成為旗下有紫藍龍貓、芬蘭狐狸毛等真動物皮草產品的代言人，隨即引起強烈反彈。

不少網民認為，一邊塑造「愛寵」人設、一邊為真皮草品牌站台，價值觀上難以自圓其說。更有粉絲留言，呼籲團隊儘快取消或終止合作。據數據顯示，王玉雯的帳號在30天內流失近2萬粉絲。此外，品牌關聯公司亦曾因「通過登記的住所或者經營場所無法聯繫」被列入經營異常名錄，令外界對品牌背景添上更多討論。

網民狠批。（微博圖片）

王玉雯向來喜歡在社交平台分享自己養的狗狗。（微博@王玉雯 Uvin）

工作室與品牌雙雙發聲明：非主打皮草推廣

眼見爭議升溫，品牌方率先發聲明澄清，指今次與王玉雯的合作拍攝，出鏡單品主要是皮衣及羊毛外套，合作原意是演繹冬日穿搭美學，並非主打皮草品類推廣。品牌同時強調，所有在售毛皮類產品採購渠道可溯源，資質、檢疫及溯源手續齊全，堅決抵制非法捕獵及非法毛皮交易，並指有人刻意誤導輿論，保留追究法律責任的權利。王玉雯工作室隨後轉發聲明並補充說明，重申「善待生命」一直是王玉雯及團隊認同的理念與篩選合作的標準，強調今次合作露出產品並非主打皮草推廣。

工作室急澄清。（微博圖片）

合法不代表零風險

法律界人士分析指出，若皮草原料來源合法、商家具備齊全資質及合規手續，藝人接拍代言本身並不違法，惟今次風波的核心其實落在法律之外。近年國際時尚界不少品牌陸續宣佈停用真皮草，大眾對動物權益及消費倫理的敏感度亦愈來愈高。反對者認為公眾人物具示範作用，支持者則認為合法經營不應被道德綁架。