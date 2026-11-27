現年76歲的「阿叻」陳百祥自宣布正式離開TVB後，愈來愈敢言。阿叻曾公開直指電視業已淪為「夕陽事業」，曾就藝人合約風波狠批「而家冇人需要靠TVB」，出席《保良局周年慈善晚會》時諷TVB請不到大卡士撐場，隨後又再嘲TVB市值只剩下9億，「依家TVB係細公司嚟㗎！」阿叻日前再於社交平台拍片揭影壇餘下古天樂堅持住，阿叻又爆古天樂早年往事，並用一句評價古老闆！

陳百祥（阿叻）。（TVB截圖）

阿叻陳百祥與譚詠麟、曾志偉。（譚詠麟微博）

阿叻揭與古天樂交情早年往事

阿叻日前拍片大談對影壇看法。他認為做電影要很長時間打下根基，但現在節奏太快，無法跟得上節奏；另一問題是電影業後繼無人，無人能帶出勁的徒弟。阿叻坦言看不到樂壇和影壇前景，然而他點名讚影帝古天樂：「而家最努力嗰個係古天樂，博命用自己資源想支撐，但憑一個人嘅能量係做唔到，我哋當年有百幾個古天樂咁嘅人。」

阿叻向來惹火。（陳順禎攝）

阿叻陳百祥出席譚詠麟生日派對，搭膊頭合照。（譚詠麟微博）

阿叻陳百祥出席譚詠麟生日派對。（譚詠麟微博）

阿叻分享與古天樂的往事，他透露早年兩人有些交情，他說：「古仔都係細細個跟我哋一路做，佢成日同阿林嗰班嚟我屋企食飯。」他認為現今娛圈人才匱乏：「而家都冇TVB訓練到啲咁嘅人出嚟。」阿叻又舉出周星馳為例，指現今星爺都不再幕前演戲，因而「出唔到SuperStar。」他又指偶像只是「海市蜃樓」，「今日你係偶像，聽日就冇㗎啦！」

阿叻點名讚古天樂。（小紅書@至叻星）

阿叻認為圈中只有古天樂苦撐。（小紅書@至叻星）

阿叻揭與古天樂交情，稱古天樂早年常來他家食飯。（小紅書@至叻星）

古天樂。（IG@kootinlok_louis）