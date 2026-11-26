無綫（TVB）上位小花陳星妤（Yvette）在戀愛綜藝節目《女神配對計劃2》中擔任「隱藏女神」，獲求愛勇者兼當紅私人教練關經翰（Oswald）展開猛烈追求，兩人在鏡頭前甜蜜互動已令觀眾睇到心心眼，想不到鏡頭後二人一樣親密，真實感情盡現人前！



陳星妤在《女神配對計劃2》中獲求愛勇者關經翰（Oswald）力追。(節目截圖)

陳星妤做Gym獲Oswald貼身指導

日前陳星妤在社交平台上載做Gym片段，只見她獲Oswald親自貼身指導，明顯二人私下經常見面增進感情，打得火熱。在與Oswald同框的片段中，陳星妤正手持啞鈴進行深蹲訓練，Oswald全程在旁肉緊地緊盯她的動作姿勢，不時伸手指點發力位置；雖然陳星妤口講叫對方行開以便拍片，但Oswald卻展現出極致溫柔與專業，堅持留守在旁「趕都唔走」！完成動作後，Oswald更主動叫陳星妤來個甜蜜High Five（擊掌），粉紅泡泡瞬間滿瀉，看來二人往後正式拍拖的機會極高！

節目之餘，陳星妤都有搵Oswald一齊做gym。（IG@yvette.cc）

Oswald貼身糾正陳星妤動作超溫柔。（IG@yvette.cc）

陳星妤亦在帖文中甜絲絲大爆Oswald的暖男舉動，寫道：「Coach Oswald vs Coach Kyle 🏋🏻‍♀️ 點評：我叫Oswald行開我要錄片 佢話唔得啊我要guide住你啲動作㗎 😧」雖然同場還有另一位教練、同為《女神2》參加者的藝人好友李爾晨（Kyle），但陳星妤眼中明顯只有Oswald一個，二人更毫不避忌同框拍片放閃，曖昧指數爆燈，引得大批網民紛紛留言起哄，催促這對俊男美女快點官宣拍拖！

Oswald主動同陳星妤甜蜜擊掌。（IG@yvette.cc）

陳星妤眼中只有Oswald一個人。（IG@yvette.cc）

陳星妤全黑緊身裝曬S形曲線零贅肉

至於同一帖文中的另一段做Gym片段，陳星妤則換上全黑長袖貼身上衣配黑色長褲操練滑雪機，完美勾勒出零贅肉的纖細腰臀S形曲線，身材弗到漏油！可惜這段片的主角換成了她的多年摯友Kyle，向來與她「互串」慣的Kyle完全不解風情，立即發揮毒舌本色狂笑對方的穿搭！陳星妤無奈寫道：「到Kyle…仲好記得笑我着到成身wetsuit咁好似準備潛水😒」而Kyle亦隨即現身評論區搞笑反擊：「著潛水衣做Gym係你先諗到！」一邊是暖男狂派糖、一邊是摯友瘋狂互窒，強烈反差笑爆全網！

陳星妤穿緊身裝操練滑雪機，大曬零贅肉身材。（IG@yvette.cc）

十年摯友Kyle狂串：著潛水衣做Gym。（IG截圖）