近日HOY節目《一線搜查》的專題報道，指香港動植物公園內，五隻極度瀕危的婆羅洲猩猩，疑因長期被困在沒有娛樂和植物的籠舍裡，因而出現刻板行為、精神狀況不佳等。報道指，婆羅洲猩猩與人類基因相似度高達97%，兼具智慧與情感，但由於籠舍配套差，加上膳食及獨居習性未獲配合，導致出現「吐食」等行為，熱心市民Grace報料時透露：「佢咀嚼完食物之後，佢就喺欄杆度好有意識地嘔返食物出嚟，嘔咗七份，然後嘔完好整齊咁排晒喺欄杆之後，佢又食返晒、逐份舔晒，重複應該做咗十幾次左右。」而善待動物組織（PETA Asia）負責人Abigail Forsyth則表示：「任何重複性的行為，也可能顯示這些動物，正處於壓力與無聊之中。」節目播出後，不少網民都表示擔憂及心痛，更有網民留言：「佢哋冇做錯任何事，卻被終身監禁。」

近日HOY節目《一線搜查》的專題報道，指香港動植物公園內，五隻極度瀕危的婆羅洲猩猩，疑因長期被困在沒有娛樂和植物的籠舍裡，因而出現刻板行為、精神狀況不佳等。（HOY）

猩猩籠舍因工程圍封 市民指見華芭反覆把玩籠外植物感震撼

目前香港動植物公園共飼養五隻婆羅洲猩猩，屬一家三代：42歲雌性「馬迪加」、31歲雄性Vandu、 30歲雌性華芭，以及Vandu、華芭於 2011年誕下的15歲龍鳳胎「雲雲」與「華華」。

目前香港動植物公園共飼養五隻婆羅洲猩猩，屬一家三代：42歲雌性「馬迪加」、31歲雄性Vandu、 30歲雌性華芭，以及Vandu、華芭於 2011年誕下的15歲龍鳳胎「雲雲」與「華華」。（HOY）

市民Grace向節目組反映，早於今年5月已發現「華華」與「Vandu」居住的籠舍有一半因工程被圍封，內裡毫無植物與玩具，環境極度沉悶。她憶述初次目擊「華芭」的無助神情時大感震撼：「第一次見到呢隻係華芭，佢感覺上好悶咁坐喺籠嘅頂上，然後不停伸手玩籠外面嘅植物。嗰下我係好震撼嘅，因為我望咗兩個鐘，佢嘗試伸手去掹出面呢幾棵葉，都掹咗成個鐘。然後我又見到個籠光禿禿，感覺佢對植物好有渴望。」Grace憂慮猩猩心理健康受損，遂去信園方及申訴專員公署投訴。

市民Grace向節目組反映，早於今年5月已發現「華華」與「Vandu」居住的籠舍有一半因工程被圍封，內裡毫無植物與玩具，環境極度沉悶。（HOY）

Grace憶述初次目擊「華華」的無助神情時大感震撼：「第一次見到呢隻係華芭，佢感覺上好悶咁坐喺籠嘅頂上，然後不停伸手玩籠外面嘅植物。嗰下我係好震撼嘅，因為我望咗兩個鐘，佢嘗試伸手去掹出面呢幾棵葉，都掹咗成個鐘。我又見到個籠光禿禿，感覺佢對植物好有渴望。」（HOY）

當時康文署回覆指，Vandu與華芭的籠舍翻新工程將於2027年完成；申訴專員公署亦引述署方指，因籠舍泥土深度不足以種植樹木，過往種植的植物亦遭猩猩毀壞，但承諾會補種更多「粗生」植物。然而事隔五個月，情況未見改善。

申訴專員公署亦引述署方指，因籠舍泥土深度不足以種植樹木，過往種植的植物亦遭猩猩毀壞，但承諾會補種更多「粗生」植物。然而事隔五個月，情況未見改善。（HOY）

猩猩反覆吐食逾一小時惹關注 動保組織憂壓力過大出現異常行為

節目組日前實地視察，發現五隻猩猩被分配在三個籠舍，「雲雲」獨居、與華華與馬迪加的籠舍相鄰，另一個則是Vandu與華芭兩夫婦居住。雲雲獨住的籠舍雖無真植物，但設有繩索及高架休息平台，職員亦會將部分食物放於架上，讓牠自行覓食；反觀「華華」與「Vandu」的籠舍則有大片範圍被圍封且空蕩蕩，拍攝期間「Vandu」大部分時間只能睡在仿真樹幹上，而「華芭」則在籠頂不斷拾起掉落的樹葉與樹皮把玩。

五隻猩猩被分配在三個籠舍，「雲雲」獨居、與華華與馬迪加的籠舍相鄰，另一個則是Vandu與華芭兩夫婦居住。雲雲獨住的籠舍雖無真植物，但設有繩索及高架休息平台，職員亦會將部分食物放於架上，讓牠自行覓食。（HOY）

節目組拍攝期間，職員餵食過後，「華華」竟突然出現「吐食」行為，將食物分成幾份吐出，再逐份吃掉後又重新吐出，反覆持續至少一小時。Grace透露上月探訪時已目睹類似一幕：「因為佢咀嚼完食物之後，佢就喺欄杆度好有意識地嘔返食物出嚟，嘔咗七份，然後嘔完好整齊咁排晒喺欄杆之後，佢又食返晒、逐份舔晒，重複應該做咗十幾次左右。」

節目組拍攝期間，職員餵食過後，「華華」竟突然出現「吐食」行為，將食物分成幾份吐出，再逐份吃掉後又重新吐出，反覆持續至少一小時。（HOY）

Grace透露上月探訪時已目睹類似一幕：「因為佢咀嚼完食物之後，佢就喺欄杆度好有意識地嘔返食物出嚟，嘔咗七份，然後嘔完好整齊咁排晒喺欄杆之後，佢又食返晒、逐份舔晒，重複應該做咗十幾次左右。」（HOY）

曾參與多次動物救援行動的善待動物組織（PETA Asia）負責人Abigail Forsyth直言，「華華」本應身處雨林家園，其反覆吐食的舉動，屬於圈養靈長類動物典型的異常行為，情況令人深感擔憂，認為短期內華華應接受對其健康及飲食的徹底檢查：「任何重複性的行為，也可能顯示這些動物，正處於壓力與無聊之中。」婆羅洲猩猩屬樹棲性動物，喜歡攀爬，野外生活有近90%時間都在樹頂活動，夜間更會用樹枝樹葉築窩，除交配期及育幼期外，其餘時間均為獨居。然而園內除了「雲雲」獨居外，其餘兩個籠舍均有兩隻猩猩同住，Abigail Forsyth指完全不符合其野外生態習性。

曾參與多次動物救援行動的善待動物組織（PETA Asia）負責人Abigail Forsyth直言，反覆吐食的舉動，屬於圈養靈長類動物典型的異常行為，情況令人深感擔憂，認為短期內華華應接受對其健康及飲食的徹底檢查：「任何重複性的行為，也可能顯示這些動物，正處於壓力與無聊之中。」（HOY）

猩猩曾獲餵麵包乳酪 康文署預告上半年初完成籠舍改善工程

除了居住環境，Grace亦質疑園方膳食安排欠妥，指上月曾親眼目擊職員直接向猩猩餵食一條長條麵包，不久後便見華華出現吐食行為。她翻查網上帖文，今年3月及6月亦曾有市民拍到職員餵食長條麵包、杯裝乳酪、蘋果及香蕉。Grace認為若餐單過多麵包及高糖分水果，不適合猩猩食用，故再次去信康文署及公署投訴。不過，節目組採訪當日所見，職員已改為餵食綠葉菜、火龍果、西蘭花及紅蘿蔔等蔬果。不過，Abigail仍認為應將牠們送回大自然的庇護中心，因沒有覓食及攀爬機會，並且沒有私隱，對身心會構成有害影響。

Grace亦質疑園方膳食安排欠妥，指上月曾親眼目擊職員直接向猩猩餵食一條長條麵包，不久後便見華華出現吐食行為。（HOY）

她翻查網上帖文，今年3月及6月亦曾有市民拍到職員餵食長條麵包、杯裝乳酪、蘋果及香蕉。Grace認為若餐單過多麵包及高糖分水果，不適合猩猩食用，故再次去信康文署及公署投訴。（HOY）

節目組採訪當日所見，職員已改為餵食綠葉菜、火龍果、西蘭花及紅蘿蔔等蔬果。（HOY）

針對事件，康文署回覆節目查詢時表示，為讓猩猩擁有更好居住環境，署方早於十年前已分階段開展籠舍改善工程，最後階段工程預計於今年年底展開，並爭取在明年上半年完成。至於膳食方面，署方強調一直遵從國際指引，不時檢視餵飼策略及按需要調整餐單；同時亦已留意到有猩猩出現不斷吐食的情況，指團隊會持續觀察，評估會否影響其健康並作出適當處理。

康文署回覆節目查詢時表示，為讓猩猩擁有更好居住環境，署方早於十年前已分階段開展籠舍改善工程，最後階段工程預計於今年年底展開，並爭取在明年上半年完成。至於猩猩出現不斷吐食的情況，指團隊會持續觀察，評估會否影響其健康並作出適當處理。（HOY）

而報料的市民Grace亦有在社交平台轉載HOY的報道，引起網民熱議，表示對猩猩的遭遇非常心痛。網民留言：「困住喺個籠真係好可憐呀，之前帶小朋友去參觀見到有個爸爸用隻錶反射光去猩猩眼睛，仲同佢個仔仔一齊喺度笑，我即刻叫停佢哋！好可憐呀，希望星星有生之年去到一個真正有人愛惜懂得照顧安全的好地方！」、「靈長類動物嚟。咁樣困住咁多年。悶都悶死啦。」、「用咗10年都無辦法可以改善到佢哋嘅環境褔利，康文處根本就唔識亦無心去飼養，仲好意思講出口，依家開始為佢哋物色有猩猩庇護所嘅國家，￼盡快送佢哋出去，放佢哋一條生路啦，康民署係永遠無辦法改善到。」、「佢地個環境真係好差，見到佢地個樣好呆濟😢夏天三十幾度我都好辛苦，如果唔係比到好既環境佢真係建議送佢去庇護所，唔好再係度受苦。」、「佢哋冇做錯任何事，卻被終身監禁💔」、「對於猩猩嚟講呢度係劏房😔」