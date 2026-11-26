林愷鈴（Ashley）今日（26日）與港版《悠長假期》拍檔呂爵安（Edan）和李佳芯（Ali）一同出席汽車品牌發布會。三人中只有林愷鈴仍未考獲車牌，她受訪時坦言考車牌對她而言很大壓力，「係呀，我所有朋友加屋企人都呼籲我唔好考，因為我覺得自己手腳唔協調。」但林愷鈴認為拍戲不時需要應付駕駛場口，不想一輩子依賴「綠幕」拍攝，所以都必須要學。

林愷鈴（Ashley）今日（26日）出席汽車品牌發布會。（葉志明 攝）

林愷鈴今日出席活動，同場還有港版《悠長假期》拍檔呂爵安（Edan）和李佳芯（Ali）。（葉志明 攝）

祝賀AK獲金馬提名感驕傲 盼有機會拍電影

提到《悠長假期》中另一拍檔江𤒹生（AK）憑電影《我們不是什麼》贏得金馬獎「最佳男配角」，林愷鈴表示有恭喜對方：「其實嗰日我喺香港睇（頒獎禮），都會睇到眼濕濕，因為覺得同佢都算識於微時，大家拍《繩角》嘅時候，都係佢第一套擔正，亦係我第一次做女主角，所以我覺得佢一路行係好好。」

林愷鈴見到AK江𤒹生攞金馬獎最佳男配角感到好開心。（葉志明 攝）

林愷鈴和AK在《悠長假期》飾演一對。（ViuTV截圖）

見證對方在演藝路上不斷進步並獲得國際影展肯定，林愷鈴由衷讚賞：「見到佢拍《悠長假期》嗰陣時已經進步咗好多，同埋佢套電影我有入場睇，我有支持。」她大讚AK是一個非常努力的演員，看到一個朋友站上更大的舞台感到十分感動。談到與袁澧林同屬新一代女演員，見到對方攞到金馬獎影后，自己會否都想拍多些電影？林愷鈴坦言非常渴望，但現時市道拍電影機會不是特別多，是很難得，「咁我哋喺一個比較少製作裡面，都出到一位咁出色嘅影后，我覺得非常犀利。我都希望自己有一日，唔好講話攞獎，我拍到電影已經好開心。」